پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۴۲

تأکید ترامپ بر «ادامهٔ مذاکره» با ایران به چه معناست؟ در گفت‌وگو با محمد قائدی

تأکید ترامپ بر «ادامهٔ مذاکره» با ایران به چه معناست؟ در گفت‌وگو با محمد قائدی
تأکید ترامپ بر «ادامهٔ مذاکره» با ایران به چه معناست؟ در گفت‌وگو با محمد قائدی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پشت درهای بسته، بر ادامهٔ مذاکره با ایران تأکید کرد. در گفت‌وگو با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از او پرسیدیم که آیا تاکید رئیس‌جمهوری آمریکا، نشانهٔ شکاف میان واشینگتن و تل‌آویو در نحوه برخورد با ایران است؟

