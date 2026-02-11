نخستین جلسهٔ ستاد بررسی حوادث دی‌ ۱۴۰۴ با محوریت «ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات» در هفته جاری به دستور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این در حالی‌ست که مسعود پزشکیان دی‌ماه گذشته در نخستین موضع‌گیری آشکار دربارهٔ اعتراض‌های گسترده در ایران، معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» خوانده و خواستار برخورد «قاطع» نیروهای امنیتی با آن‌ها شده بود. در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در سوئد، پرسیدیم که تشکیل «کمیته واکاوی و ریشه‌یابی رخدادهای دی ۱۴۰۴» از سوی دولت را تا چه حد می‌توان اقدامی واقعی و مؤثر دانست؟