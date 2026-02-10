لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۱۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

افزایش چشمگیر تقاضا برای پرچم شیر و خورشید، بعد از اعتراض‌های دی‌ماه، در گفت‌وگو با سامان طاهرپور

افزایش چشمگیر تقاضا برای پرچم شیر و خورشید، بعد از اعتراض‌های دی‌ماه، در گفت‌وگو با سامان طاهرپور
Embed
افزایش چشمگیر تقاضا برای پرچم شیر و خورشید، بعد از اعتراض‌های دی‌ماه، در گفت‌وگو با سامان طاهرپور

No media source currently available

0:00 0:05:27 0:00
لینک مستقیم

در تصاویر منتشرشده از اعتراض‌های دی ماه در ایران، شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را بر افراشته‌اند. نمادی که سال‌های پس از انقلاب به فرمان روح‌الله خمینی به زیر کشیده شده بود. استفاده از این پرچم در اعتراض‌های داخل و خارج کشور موجب شده برخی اعتراض‌های اخیر را «انقلاب شیر و خورشید» بنامند. سامان طاهرپور، که سال‌هاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را به صورت عمده تولید کرده است، در گفت‌وگو با رادیو فردا از افزایش تقاضا برای این نماد ملی ایرانی گفته است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG