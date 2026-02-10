افزایش چشمگیر تقاضا برای پرچم شیر و خورشید، بعد از اعتراضهای دیماه، در گفتوگو با سامان طاهرپور
در تصاویر منتشرشده از اعتراضهای دی ماه در ایران، شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را بر افراشتهاند. نمادی که سالهای پس از انقلاب به فرمان روحالله خمینی به زیر کشیده شده بود. استفاده از این پرچم در اعتراضهای داخل و خارج کشور موجب شده برخی اعتراضهای اخیر را «انقلاب شیر و خورشید» بنامند. سامان طاهرپور، که سالهاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را به صورت عمده تولید کرده است، در گفتوگو با رادیو فردا از افزایش تقاضا برای این نماد ملی ایرانی گفته است.
از همین مجموعه
-
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
-
بهمن ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
بهمن ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰