سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۵۱

تورج اتابکی: جمهوری اسلامی به دنبال به ابتذال‌ کشاندن نماد شیر و خورشید است

هم‌زمان با اقبال بخشی از معترضان داخل و خارج ایران به پرچم شیر و خورشید، در داخل کشور روزنامه سازندگی، متعلق به حزب کارگزاران، در صفحه اول خود تصویر این نماد را چاپ کرد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس‌ کنونی بنیاد ایرانشناسی هم در سخنانی در حضور عباس عراقچی، وزیر خارجه، نماد شیر و خورشید را اسلامی و متعلق به جمهوری اسلامی خواند. نشانی که در طول سالیان بعد از انقلاب ۱۳۵۷به عنوان نماد شاهنشاهی، از سوی حکومت طرد شده بود. ‌در گفت‌وگو با تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام، از تاریخچه پرچم شیر و خورشید پرسیده‌ایم.

