دشنام بجای نقد، از خیابان تا شبکههای اجتماعی، گفتوگو با سعید پیوندی
پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکههای اجتماعی و حتی فضای عمومی بهطور محسوسی تندتر و قطبیتر شده است. توهین، تهدید و برچسبزنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفتوگوی سازنده را کاهش داده است. سعید پیوندی جامعهشناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده است امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتوگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
از همین مجموعه
-
-
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰