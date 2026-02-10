لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

دشنام بجای نقد، از خیابان تا شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگو با سعید پیوندی

دشنام بجای نقد، از خیابان تا شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگو با سعید پیوندی
دشنام بجای نقد، از خیابان تا شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگو با سعید پیوندی

پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به‌طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده است. توهین، تهدید و برچسب‌زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفت‌وگوی سازنده را کاهش داده است. سعید پیوندی جامعه‌شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته‌ و تلاش کرده‌ است امکان‌های بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفت‌وگو در فضای عمومی را واکاوی کند.

