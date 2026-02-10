پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به‌طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده است. توهین، تهدید و برچسب‌زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفت‌وگوی سازنده را کاهش داده است. سعید پیوندی جامعه‌شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته‌ و تلاش کرده‌ است امکان‌های بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفت‌وگو در فضای عمومی را واکاوی کند.