«بازداشت نرگس محمدی و چند فعال دیگر» در مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد

بنیاد نرگس محمدی، برندهٔ صلح نوبل، از بازداشت خشونتآمیز او و چند فعال حقوق بشر دیگر در مراسم برزگداشت خسرو علیکردی در مشهد خبر داد.
مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، امروز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور جمعیتی قابلتوجه و همچنین با شرکت شماری از چهرههای شناختهشدهٔ حقوق بشری و خانوادههای دادخواه در مشهد برگزار شد.
حساب کاربری نرگس محمدی در شبکهٔ ایکس بعدازظهر جمعه ۲۱ آذر این فعال حقوق بشر «با خشونت توسط مأموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد».
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی هم که مقیم فرانسه است، از بازداشت «نرگس محمدی و سپیده قلیان و چند نفر دیگر» در این مراسم خبر داد.
ویدئوهای منتشرشده از این مراسم حضور پرشمار جمعیت در این مراسم و همچنین سردادن شعارهای گوناگون علیه جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
در یکی از ویدئوها نرگس محمدی و سپیده قلیان دیده میشوند که در میان شعارهای جمعیت به بالای یک خودرو میروند و شعار سر میدهند.
پیشتر گزارش شده بود علاوه بر نرگس محمدی و سپیده قلیان، نسرین ستوده، عالیه مطلبزاده و هستی امیری نیز از جمله فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابقِ حاضر در این مراسم بودند.
همچنین مادر مریم آروین، وکیل دادگستری جانباخته در اعتراضات «زن نزدگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، پدر و عموی ابوالفضل آدینهزاده و همچنین کمال جعفری یزدی در کنار جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، در این مراسم حضور داشتند.
حساب نرگس محمدی در شبکهٔ ایکس نوشت «بنا بر گزارشهای تأییدنشده، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلبزاده و چند تن دیگر نیز بازداشت شدهاند».
رادیو فردا تا این لحظه مستقلاً قادر به تأیید جزئیات این گزارش نشده است.
خسرو علیکردی، که خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه جمعه ۱۴ آذر در دفتر کارش جان باخت، اما درگذشت او موجی از واکنشها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت.
این در حالی است که معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، بهنقل از پزشکی قانونی، علت مرگ «مشکوک» خسرو علیکردی را «سکته قلبی» اعلام کرده است.
نرگس محمدی، دو روز پیش، از اعلام آمادگی ۸۲ وکیل دادگستری برای کمک به حقیقتیابی در مورد علت مرگ خسرو علیکردی خبر داده بود.
این گزارش بهمرور تکمیل میشود...