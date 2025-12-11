بر اساس تغییری که این هفته در اطلاعیه‌ای از سوی دولت آمریکا اعلام شد و از هشتم فوریه اجرایی می‌شود، مسافران کشورهای مشمول معافیت روادید موظف به ارائه نام کاربری شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده‌شان در پنج سال گذشته می‌شوند.

متقاضیان روادید مهاجرتی و غیرمهاجرتی از سال ۲۰۱۹ موظف به ارائه این اطلاعات بوده‌اند.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۰ آذر خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ مجموعه‌ای از اقدامات را برای تشدید بررسی سوابق شهروندان خارجی که وارد خاک آمریکا می‌شوند اتخاذ کرده است.

طبق اطلاعیهٔ منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، لزوم ارائه اطلاعات بیشتر برگرفته از یک فرمان اجرایی دونالد ترامپ به تاریخ ۲۰ ژانویه است که در آن خواسته شده بود سوابق افرادی که قصد سفر به آمریکا را دارند، «تا بالاترین حد ممکن بررسی و غربال شوند».

برنامهٔ معافیت روادید، به مسافران ۴۲ کشور، که بیشتر آن‌ها در اروپا هستند، اجازه می‌دهد حداکثر تا ۹۰ روز بدون روادید به آمریکا سفر کنند.

آن‌ها باید فرم «سامانه الکترونیکی مجوز سفر» (ESTA) را تکمیل کنند که طبق این تغییر، وارد کردن نام‌ کاربری شبکه‌های اجتماعی هم الزامی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، آمریکا همچنین آدرس‌های ای‌میلی که در ۱۰ سال گذشته استفاده شده‌اند، و نیز نام، تاریخ تولد، محل سکونت و محل تولد پدر، مادر، خواهر و برادر، فرزندان و همسران را درخواست خواهد کرد.

ایالات متحده همراه با کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ است. انتظار می‌رود این رویداد جهانی گردشگران را از سراسر دنیا جذب کند. کسب‌وکارهای گردشگری در آمریکا روی این رویداد حساب کرده‌اند تا به جبران کاهش گردشگری از زمان روی کار آمدن ترامپ کمک کند.

اریک هانسن، مسئول امور دولتی «انجمن سفر آمریکا»، گفت این گروه در حال بررسی تغییرات پیشنهادی است و با دولت همکاری می‌کند.

هانسن در بیانیه‌ای گفت: «اگر نتوانیم روند بررسی سوابق را به شکلی کارآمد، امن و مدرن ارائه کنیم، گردشگران بین‌المللی مقاصد دیگری را انتخاب می‌کنند».

پتی ماری، سناتور آمریکایی و از دموکرات‌های ارشد ایالت واشینگتن، از استیون میلر، مقام کاخ سفید و طراح دستورکار مهاجرتی ترامپ، انتقاد کرد.

ماری در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت: «راحت‌ترین کار این است که کلاً گردشگری را ممنوع کنید. چه کسی غیر از استیون میلر چنین چیزی را می‌خواهد؟»

بتانی آلن، مسئول بخش تحقیقات و تحلیل چین در مؤسسهٔ استراتژیک استرالیا، گفت این اقدام از سیاست‌های مرزی چین هم سختگیرانه‌‌تر است.

آلن در ایکس نوشت: «واقعاً؟ حتی چین هم چنین کاری نمی‌کند».

در جریان نشستی با رهبران تجاری در کاخ سفید در روز چهارشنبه، از آقای ترامپ پرسیده شد آیا فکر می‌کند این الزامات می‌تواند از تعداد گردشگران بکاهد.

او گفت: «ما می‌خواهیم مطمئن شویم که آدم‌های نادرست وارد کشورمان نمی‌شوند».

روز چهارشنبه همچنین در رویدادی متفاوت، دولت آمریکا اجرای برنامهٔ «کارت طلایی ترامپ» را کلید زد که بر اساس آن، افرادی که یک میلیون دلار بپردازند می‌توانند «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» اقامت دائم آمریکا را به‌دست آورند.

در وب‌سایتی که برای این برنامه‌ راه‌اندازی شده و به گفته منتقدان از حدود اختیارات قوانین آمریکا فراتر می‌رود، اعلام شده است که «به‌زودی» یک «کارت پلاتینیوم» برای افرادی که پنج میلیون دلار بپردازند، ارائه خواهد شد.