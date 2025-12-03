دولت آمریکا همۀ درخواست‌های مهاجرتی، از جمله صدور کارت سبز (گرین کارت) و شهروندی ایالات متحده، برای مهاجران از ۱۹ کشور غیراروپایی را متوقف کرد.

دلیل این اقدام که پس از حمله یک شهروند افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا و کشتن یکی از آنها صورت می‌گیرد، نگرانی‌های امنیت ملی و امنیت عمومی اعلام شده است.

سیاست جدید دولت آمریکا درخواست‌های در حال بررسی را متوقف کرده و مهاجران ۱۹ کشور مورد اشاره را ملزم می‌کند «فرآیند بازنگری کامل از جمله مصاحبه احتمالی و در صورت لزوم، مصاحبه مجدد، را طی کنند تا تمامی تهدیدهای امنیت ملی و امنیت عمومی در مورد پرونده‌های آنها به طور کامل ارزیابی شود.»

این دستور توقف شامل افراد از ۱۹ کشوری می‌شود که از پیش از این در ماه ژوئن مشمول ممنوعیت سفر به خاک آمریکا شده بودند.

کشورهایی چون ايران، افغانستان، سودان، اريتره، هائيتی و سومالی از این جمله‌اند.

بیانیه رسمی ادارۀ مهاجرت و شهروندی آمریکا که روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر منتشر شده، به حمله به اعضای گارد ملی ایالات متحده در واشینگتن در هفته گذشته اشاره دارد که در آن رحمان‌الله لکنوال، یک شهروند افغان که سابقۀ همکاری طولانی با سازمان سیا داشت، به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد. در این تیراندازی، یک عضو گارد ملی کشته و عضو دیگر به شدت زخمی شد.

لکنوال که در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به آمريکا آمده، در جلسه مجازی دادگاه از تخت بيمارستان اعلام بی‌گناهی کرد و حاضر به پذیرفتن اتهامات خود نشد.

شبکه سی‌بی‌اس، اتهامات او را بر اساس شکایت جنایی از این همکار سابق سازمان سیا، «قتل درجه‌يک و حمله به قصد کشتن» گزارش کرده است.

به نوشتۀ رویترز، نیویورک‌تایمز و شمار دیگری از رسانه‌های آمریکایی، ترامپ همچنین در روزهای اخیر، حملات لفظی خود علیه سومالیایی‌ها را تشدید کرده، آن‌ها را «زباله» نامیده و گفته است: «ما آن‌ها را در کشورمان نمی‌خواهیم.»

برخی رسانه‌ها نیز نوشته‌اند که فرد مورد اشارۀ او با استفاده از این صفت، الهان عمر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از مینه‌سوتا است که متولد سومالی است.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه سال جاری، به شدت بر اجرای قوانین مهاجرتی تمرکز کرده، مأموران فدرال را به شهرهای بزرگ ایالات متحده فرستاده و پناهجویان را در مرز ایالات متحده-مکزیک رد کرده است.

دولت او بارها بر اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید کرده، اما تاکنون کمتر بر تغییر سیاست‌های مهاجرت قانونی تمرکز داشته است. با این حال به نوشتۀ رویترز، اقدامات محدودکنندۀ اخیر پس از حمله به اعضای گارد ملی، نشان‌دهنده تمرکز بیشتر دولت ترامپ بر مهاجرت قانونی است.

فهرست کشورهای هدف در بیانیۀ ادارۀ مهاجرت و شهروندی آمریکا شامل افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن است که در ژوئن مشمول شدیدترین محدودیت‌های مهاجرتی، از جمله تعلیق کامل ورود به آمریکا به جز چند مورد استثنا، شده بودند.

سایر کشورها در فهرست ۱۹ تایی که در ژوئن مشمول محدودیت‌های جزئی شده بودند، عبارتند از: بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.