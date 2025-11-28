دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد دولت او مهاجرت از همۀ «کشورهای جهان سوم» را «برای همیشه متوقف» خواهد کرد.
روز پنجشنبه ششم آذر، مقامهای وزارت امنیت داخلی آمریکا هم اعلام کرده بودند که ترامپ دستور بازبینی گسترده پروندههای پناهندگی تأییدشده در دوران جو بایدن و کارتهای اقامت دائم (گرین کارت) صادرشده برای اتباع ۱۹ کشور را داده است.
این تصمیمات پس از حملهای در نزدیکی کاخ سفید اعلام شده که ترامپ آن را نتیجۀ ضعف در بررسی پیشینۀ مهاجران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن توصیف کرده است.
آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: ««من مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف خواهم کرد تا نظام ایالات متحده بتواند کاملاً بهبود یابد؛ تمام پذیرشهای غیرقانونی میلیونها نفریِ دوران بایدن را لغو خواهم کرد، از جمله آنهایی که با خودکارِ جو بایدنِ خوابآلود امضا شدهاند، و هر کسی را که برای ایالات متحده سود خالصی ندارد، از کشور بیرون خواهم کرد.»
او در پیام خود هیچ کشوری را بهطور مشخص نام نبرد و توضیح نداد که منظورش از «کشورهای جهان سوم» یا «توقف دائمی» چیست.
ترامپ افزود که تمام مزایا و یارانههای فدرال برای «غیرشهروندان» قطع خواهد شد و او مهاجرانی را که «آرامش داخلی را بر هم میزنند»، از تابعیت آمریکا خارج میکند و هر خارجیای را که «بار مالی، خطر امنیتی یا ناسازگار با تمدن غرب» تشخیص داده شود، اخراج خواهد کرد.
کاخ سفید و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا هنوز بیانیهای در این مورد منتشر نکردهاند.
اظهارات ترامپ پس از اعلام مرگ یکی از اعضای گارد ملی مطرح شد که همراه با یک عضو دیگر گارد ملی در یک کمین در نزدیکی کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفت؛ حملهای که گزارش شد یک تبعه افغان عامل آن بوده است.
عامل حمله یک مهاجر افغان به نام رحمانالله لکنوال ۲۹ ساله معرفی شده که در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه اسکان مجدد وارد آمریکا شده بود. لکنوال بهمدت یک دهه در ارتش افغانستان خدمت کرده و در آن زمان از نیروهای ویژه آمریکا در کشور جنگزده پشتیبانی میکرد.
جان رتکلیف، مدیر سازمان سیآیای، جان رتکلیف، در بیانیهای تأیید کرد که لکنوال در دوران حضورش در افغانستان با این سازمان و ارتش آمریکا نیز همکاری داشته است.
در برنامه اسکان مجدد که در دولت بایدن اجرا شد، هزاران تبعه افغان که در جریان جنگ افغانستان به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند و پس از تسلط طالبان بر کشورشان در معرض خطر انتقام بودند، به ایالات متحده منتقل و اسکان داده شدند.
با این حال رویترز میگوید پروندهای را دیده که نشان میدهد لکنوال امسال در دوران ریاستجمهوری ترامپ پناهندگی دریافت کرده بود.
ترامپ در پستی جداگانه پیش از این اعلام کرده بود که «صدها هزار نفر» در جریان «تخلیه وحشتناک» از افغانستان بدون هیچگونه بررسی وارد آمریکا شدهاند.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا روز چهارشنبه همه درخواستهای مهاجرت مربوط به اتباع افغان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
ترامپ گفت: «این اهداف با هدف دستیابی به کاهش عمده جمعیتهای غیرقانونی و اخلالگر دنبال خواهند شد» و افزود: «تنها مهاجرت معکوس میتواند بهطور کامل این وضعیت را درمان کند.»
برخورد سخت با مهاجرت قانونی و غیرقانونی یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است.
رویترز میگوید تیراندازی به نیروهای آمریکایی در خاک آمریکا توسط یک مهاجر احتمالاً پیامدهای گستردهای در صحنه سیاسی ایالات متحده خواهد داشت.
ترس از تلافی
افغانهای مقیم ایالات متحده گفتند از این بیم دارند که تیراندازی فشارها را بر آنان افزایش دهد و ممکن است هدف حملات تلافیجویانه قرار گیرند.
یکی از افغانها که اکنون در ایالت کالیفرنیا زندگی میکند، به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت: «من یک سال است بهعنوان پناهجو در آمریکا هستم و هنوز کارت سبز نگرفتهام، و حالا بسیار نگران شدهام. نه فقط من، بلکه تمام افغانهای اینجا نگراناند. ما میترسیم که اخراج شویم یا با مشکلات دیگری روبهرو شویم، چون با زحمت فراوان از افغانستان به اینجا آمدیم. بازگشت به افغانستان برای ما بسیار خطرناک است.»
پناهجوی دیگری که به پاکستان گریخته است، گفت که شوک ناشی از این تیراندازی تا آن سوی جهان هم طنینانداز شده است.
او که پس از حدود دو دهه همکاری با نیروهای آمریکایی در افغانستان، به امید انتقال به آمریکا با خانوادهاش به اسلامآباد رفته، افزود: «من هرچه داشتم فروختم و با خانوادهام به پاکستان آمدم به امید آنکه آیندهمان تغییر کند و به آمریکا برویم. ما هر کاری توانستیم کردیم، اما حالا در وضعیت ناامیدکنندهای منتظریم. آنها باید یک نفر را مجازات کنند، نه اینکه تمام پناهجویان افغان را بهخاطر کار او تنبیه کنند.»
پناهجویان افغان در آمریکا از مدتی پیش نیز تحت فشار بودند، زیرا وضعیت حفاظت موقت آنان در تاریخ ۱۴ ژوئیه منقضی شد. این تغییر بر حدود ۹ تا ۱۲ هزار افغان که تحت این برنامه بهطور قانونی در آمریکا زندگی و کار میکردندُ تأثیر میگذارد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای گفت که لغو وضعیت حفاظت موقت بر اساس ارزیابی این وزارت صورت گرفته که شرایط در افغانستان «بهقدر کافی بهبود یافته» و دیگر معیارهای قانونی لازم برای این وضعیت را ندارد.