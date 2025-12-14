خودداری سخنگوی وزارت خارجه از اظهار نظر درباره تحولات جدید در رابطه با لبنان

سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابزار امیدواری از این‌که روند استقرار سفیر جدید ایران در لبنان «به صورت طبیعی» طی شود، از اظهار نظر درباره تحولات اخیر در روابط دو کشور خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل بقائی در نشست خبری روز یک‌شنبه، ۲۳ آذر، خود چنین توضیح داد: «در ارتباط با مابقی صحبت‌ها در مورد روابط ایران و لبنان ترجیح ما این است که از هر بیانی که لبنان را از تمرکز بر صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود منحرف کند، خودداری کنیم.»

امیدواری آقای بقائی به طی‌ شدن روند استقرار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت «به صورت طبیعی»، در پاسخ به این پرسش خبرنگاران بود که «اخبار منتشر شده مبنی بر این است که وزیر خارجه لبنان مانع از پیشبرد روند اداری کار مربوط به معرفی سفیر جدید ایران در این کشور شده است و در این ارتباط کارشکنی کرده است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ خود موضوع «کارشکنی» را رد نکرد و تنها گفت: «رابطه دیپلماتیک ایران و لبنان رابطه دیرپایی است که همچنان برقرار است ما در لبنان سفیر داریم و سفیر جدید لبنان در تهران به تازگی مستقر شده است.»

روز شنبه روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که وزارت خارجه لبنان با خودداری از طی مراحل قانونی، از اعلام موافقت رسمی با انتصاب سفیر جدید ایران خودداری کرده و در نتیجه، اعزام سفیر تازه ایران به بیروت عملاً متوقف شده است.

به نوشته الاخبار، یوسف رجّی، وزیر امور خارجه لبنان، نام سفیر پیشنهادی ایران را بدون طی تشریفات قانونی، در دفتر خود نگه داشته و تاکنون آن را به هیئت دولت ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش که توسط منابع رسمی تأیید نشده، وزیر خارجه لبنان همچنین نسخه‌ای از اوراق استوارنامه سفیر پیشنهادی ایران را به کاخ ریاست‌جمهوری ارسال نکرده و حتی موافقت رسمی لبنان با این انتصاب را به تهران اعلام نکرده است؛ موضوعی که عملاً مانع اعزام سفیر جدید ایران به بیروت شده است.

ادامۀ اعتراض لبنان به دخالت‌های ایران در امور داخلی این کشور

اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد این‌که «در ارتباط با مابقی صحبت‌ها در مورد روابط ایران و لبنان ترجیح ما این است که از هر بیانی که لبنان را از تمرکز بر صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود منحرف کند، خودداری کنیم»، پس از یک دوره تنش تازه بین مقامات دو کشور در این رابطه بیان می‌شود.

روز اول آذرماه، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که «ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم» و افزوده بود که از همتای لبنانی خود برای گفت‌وگو دعوت می‌کند و در این زمینه گفته بود که «احتیاجی به کشور ثالث نیست.»

اما پس از او، روز ۵ آذر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که «امروز وجود حزب‌الله از آب و نان برای لبنان ضروری‌تر است» و تأکید کرد که «ایران از حزب‌الله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد.»

در همان روز، در واکنش به این اظهارات، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود نوشت: «واقعاً مایل بودم سخنان شما را بپذیرم که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند، تا این‌که مشاور رهبر شما ظاهر شد و به ما آموخت چه چیزی در لبنان «مهم» است و ما را از پیامدهای خلع سلاح حزب‌الله برحذر داشت.»

در پی این پیام، عباس عراقچی با ارسال نامه‌ای رسمی از یوسف رجی دعوت کرد در آیندهٔ نزدیک برای گفت‌وگو دربارهٔ روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند.

اما پس از آن یوسف رجی اعلام کرد فعلاً دعوت برای سفر به تهران را نپذیرفته و در عوض پیشنهاد کرده گفت‌وگوها با ایران در کشور ثالث بی‌طرف و بر پایهٔ پرهیز از هرگونه مداخله در امور داخلی باشد.

در واکنش به این پیام نیز، عباس عراقچی اظهارات وزیر خارجه لبنان در رد دعوت سفر به ایران را «مایه شگفتی» دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به باور او «روشن است» وزرای خارجه دو کشور «برای دیدار نیازی به یک محل بی‌طرف ندارند.»

در برابر تلاش وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای آرام کردن شرایط، این اظهار نظر او هم بار دیگر با پیام تند همتای لبنانی‌اش روبه‌رو شد.

وزیر خارجه لبنان در پیامی دیگر به او این گونه پاسخ داد:‌ «نقش ایران در لبنان و منطقه بسیار منفی است و تهران با سیاست‌های فعلی خود، یکی از منابع بی‌ثباتی در منطقه و به‌ویژه در لبنان است.»

پس از جنگ، ایالات متحده طرحی برای کمک به بازسازی لبنان و خروج اسرائیل از مناطقی ارائه داد که همچنان در جنوب این کشور در تصرف خود دارد. این طرح را که شامل خلع سلاح همه گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حزب‌الله است، دولت لبنان تصویب کرد، اما حزب‌الله زیر بار آن نرفته است.

حزب‌الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد.

ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب‌الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.

این گروه در جنگ سال گذشته با اسرائیل، متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آن‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساخت‌ها و تجهیزات حزب‌الله نیز در این جنگ منهدم شد.

جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز ۲۷ آبان با تأکید بر این‌که «کار شاخه نظامی حزب‌الله به پایان رسیده است»، گفت: «مسئولان حزب‌الله نزد من می‌آیند و این واقعیت را درک می‌کنند، اما به دنبال پایانی کریمانه و راه‌حلی آبرومندانه هستند.».

رئیس‌جمهوری لبنان در همان روز همچنین خبر داد که در ملاقات با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با لحن بسیار تندی با او صحبت کرده و گفته است: «من مسئول شیعیان لبنان هستم نه شما».

اشاره جوزف عون به سفر مردادماه گذشته آقای لاریجانی به لبنان است که طی آن با شماری از مسئولان این کشور از جمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آقای عون در مصاحبه با منبع خبری «اساس میدیا» که روز ۲۷ آبان منتشر شد، در این باره گفت: «سخنان بسیار تندی از من شنید و مشخص شد که شوکه شده است.».

او ادامه داد: «چنین موضعی و حتی شدیدتر از آن باعث شد که تلاش کند بر اعصاب خود مسلط شود تا جایی که پاهایش لرزید. با چهره‌ای گرفته کاخ را ترک کرد. دوباره وقت ملاقات خواست اما من نپذیرفتم».