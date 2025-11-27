تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا؛ روند پذیرش اتباع افغانستان متوقف شد

دونالد ترامپ، پس از آنکه مهاجم تیراندازی به دو عضو گارد ملی آمریکا در واشینگتن تبعۀ افغانستان معرفی شد، اعلام کرد وضعیت همۀ افغانهایی که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن وارد آمریکا شدهاند، دوباره بررسی خواهد شد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا شامگاه چهارشنبه ۵ آذر مهاجم را رحمنالله لَکَنوال تبعه ۲۹ ساله افغانستان معرفی کرده است که در جریان تیراندازی متقابل زخمی و سپس بازداشت شد.
رئیسجمهور آمریکا که هنگام حمله در اقامتگاه خود در فلوریدا بهسر میبرد، شامگاه چهارشنبه در یک پیامی ویدئویی ضبطشده این حمله را «اقدامی شرورانه، از سر نفرت و ترور» خواند و گفت دولت او وضعیت آن دسته از اتباع افغانستان را که دوران ریاستجمهوری جو بایدن وارد آمریکا شدهاند، دوباره بررسی خواهد کرد.
کمی بعد، ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هم اعلام کرد که پردازش تمامی درخواستهای مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرده است تا «پروتکلهای امنیتی و بررسیهای سوابق» بازنگری شود.
افبیآی تحقیقات گستردهای را برای شناسایی انگیزههای مهاجر افغان آغاز کرده و مقامهای آمریکا این حمله را که شامگاه پیش از روز شکرگزاری رخ داد، «حملهای کمینگونه» توصیف کردهاند.
وضعیت دو سربازی که در قالب مأموریت نیروهای گارد ملی در چارچوب عملیات امنیت شهری در واشینگتن در حال گشتزنی بودند و در این حمله زخمی شدند، بحرانی گزارش شده است.
بهگفتۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، رحمانالله لکنوال در سال ۲۰۲۱ تحت برنامه «عملیات خوشآمد متحدان» وارد آمریکا شد. در این طرح که در دولت بایدن اجرا شد، هزاران تبعه افغان که در جریان جنگ افغانستان به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند و پس از تسلط طالبان بر کشورشان در معرض خطر انتقام بودند، به ایالات متحده منتقل و اسکان داده شدند.
شبکۀ انبیسی با استناد به گفتوگو با یکی از بستگان مظنون گزارش داده است که لکنوال ۱۰ سال در ارتش افغانستان خدمت کرده و مدتی در قندهار در کنار نیروهای ویژه آمریکا بوده است. این منبع افزوده است که او پیش از حمله، در یک شرکت خردهفروشی آنلاین شرکت آمازون مشغول کار بود.
یک مقام دولت ترامپ هم به خبرگزاری رویترز گفت لکنوال در دسامبر ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داده و در آوریل سال جاری میلادی، سه ماه پس از روی کار آمدن ترامپ، با درخواست او موافقت شده است.
این تیراندازی ظهر چهارشنبه در نزدیکی یکی از ایستگاههای مترو، چند بلوک دورتر از کاخ سفید و در منطقهای پررفتوآمد رخ داد. مأموران سرویس مخفی بلافاصله به دلایل امنیتی کاخ سفید را بهطور موقت در وضعیت قرنطینه قرار دادند.
در پی این حمله، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا،* اعلام کرد که دونالد ترامپ دستور اعزام ۵۰۰ نیروی دیگر از گارد ملی به واشینگتن را صادر کرده تا به بیش از دو هزار سرباز مستقر در پایتخت بپیوندند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به تیراندازی در شبکۀ ایکس نوشت که این حادثه نشاندهنده «درستی سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ» است و افزود: «باید تلاش خود را دوچندان کنیم تا افرادی را که حق ماندن در کشور ما ندارند، اخراج کنیم.»
در مقابل، منتقدان میگویند سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ بهشدت سختگیرانه و غیرقانونی است و بسیاری از مهاجران بیخطر یا دارای اقامت قانونی را نیز هدف قرار داده است.
شهردار واشینگتن، که پیشتر با ترامپ دربارۀ استقرار نیروهای گارد ملی در شهر اختلافنظر داشت، این تیراندازی را «هدفمند» خواند.
جف کارول، معاون پلیس متروپولیتن واشینگتن، گفت دو سرباز گارد ملی ویرجینیای غربی در حین گشتزنی بیرون ایستگاه مترو بودند که مظنون از گوشۀ خیابان ظاهر شد، سلاح خود را بیرون کشید و بلافاصله آتش گشود. پس از تبادل تیراندازی، دیگر نیروهای گارد او را دستگیر کردند.
ترامپ تابستان امسال دستور استقرار گارد ملی را برای مقابله با «افزایش جرم و ناامنی» در واشینگتن صادر کرده بود. مقامهای محلی این تصمیم را نقض اختیارات شهری دانستند و آن را در دادگاه به چالش کشیدند.
پنج روز پیش از این حمله، یک قاضی فدرال موقتاً مانع از انجام وظایف انتظامی توسط نیروهای گارد ملی در واشینگتن بدون تأیید شهردار شد، اما اجرای حکم تا ماه دسامبر به تعویق افتاده بود تا دولت ترامپ فرصت تجدیدنظر داشته باشد.
ترامپ همچنین نیروهایی را در چند شهر دیگر با مدیریت دموکراتها از جمله لسآنجلس، شیکاگو، پورتلند و ممفیس مستقر کرده است تا بهگفتۀ او با «بیقانونی و ناآرامی ناشی از مهاجرت غیرقانونی» مقابله شود.