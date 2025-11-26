تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید؛ دو عضو گارد ملی «کشته شدند»

گزارش‌ها از بروز یک حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید حکایت دارند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در این حادثه که در آستانه روز ملی شکرگزاری اتفاق افتاده، دو نظامی گارد ملی هدف تیراندازی بوده‌اند.

این موضوع را کریستی نوام، وزیر امنیت داخلی در دولت آمریکا،‌ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس بروز این تیراندازی را تأیید کرده و پاتریک موریسی، فرماندار ویرجینیای غربی، از جان باختن دو افسر گارد ملی خبر داده است.

برخی گزارش‌ها از زخمی شدن تعداد بیشتری از شهروندان حکایت دارند.

پلیس واشینگتن دی‌سی از بازداشت یک فرد مظنون خبر داده،‌ هرچند هنوز جزئیاتی از هویت او منتشر نشده است.

تیراندازی در نزدیکی میدان فَرِگات رخ داد، محلی محبوب برای صرف ناهار کارکنان ادارات، که تنها چند خیابان با کاخ سفید فاصله دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از بروز این حادثه برای تعطیلات چهار روزۀ عید شکرگزاری عازم فلوریدا شده بود؛ اما کرولاین لِویت سخنگوی کاخ سفید تأیید کرده که رئیس جمهور در جریان این حادثه قرار گرفته است.

رئیس جمهور ایالات متحده تأیید کرده که وضعیت دو عضو زخمی گارد ملی و همینطور مهاجم، «بحرانی است».

دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت: «دو عضو مجروح گارد ملی در وضعیتی بحرانی در دو بیمارستان مختلف بستری هستند.»

او افزود فردی که به این دو شلیک کرده هم به شدت زخمی است «اما در هر صورت بهای سنگینی برای این اقدامش خواهد پرداخت.»

جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ هم برای تعطیلات شکرگزاری به ایالت کنتاکی سفر کرده و دفاتر کاخ سفید در حال حاضر تعطیل شده‌اند.

این رویداد واکنش همهٔ نهادهای امنیتی واشینگتن، از سرویس مخفی گرفته تا پلیس متروپولیتن و پلیس ترابری مترو را برانگیخت.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نیز اعلام کرد پروازهای ورودی به فرودگاه ملی رونالد ریگان واشینگتن پس از تیراندازی به دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید، به‌طور موقت متوقف شد.

به گفته این نهاد، این وقفه کوتاه به دلیل حضور هواپیماهای امدادی در محل حادثه بود و پروازها سپس به حالت عادی بازگشت.

این اختلال یک روز پیش از تعطیلات شکرگزاری رخ داد، دوره‌ای که از شلوغ‌ترین زمان‌ها برای سفر هوایی در ایالات متحده به‌شمار می‌رود.

نیروهای گارد ملی از ماه اوت در واشینگتن مستقر هستند، زمانی که دونالد ترامپ آنان را در چارچوب کارزار خود علیه مهاجرت و جرم و جنایت در شماری از شهرهای بزرگ آمریکا به خیابان‌ها اعزام کرد.

تا روز چهارشنبه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نیروی گارد ملی در واشینگتن حضور داشتند، از جمله نیروهایی از خود منطقه و نیز از ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، اوهایو، کارولینای جنوبی، ویرجینیای غربی، جورجیا و آلاباما.



