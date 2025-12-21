گفت‌وگوهای جداگانهٔ دیپلماتیک میان نمایندگان ایالات متحده، روسیه و اوکراین برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، اما یک مقام ارشد کرملین می‌گوید نباید انتظار دستاوردی فوری از این مذاکرات داشت.

هم‌زمان با برگزاری دومین روز گفت‌وگوها میان نمایندگان آمریکا و روسیه در ایالت فلوریدا در روز ۳۰ آذر، یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه، گفت که نباید انتظار «پیشرفتی جدی» در این مذاکرات داشت.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفت‌وگوهایی که طی سه روز گذشته میان مقام‌های آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در فلوریدا با هدف پایان دادن به درگیری در اوکراین برگزار شد، «ثمربخش و سازنده» بوده است.

اوشاکوف روز یکشنبه همچنین با اشاره به تعطیلات کریسمس در آمریکا گفت که در این مقطع «افراد زیادی مشغول کار نیستند» و همین مسئله احتمال پیشرفت سریع را کاهش می‌دهد.

در مقابل، مقام‌های اوکراینی موضع محتاطانه اما امیدوارانه‌تری اتخاذ کرده‌اند. رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، اعلام کرد که گفت‌وگوها با تیم آمریکایی ادامه خواهد یافت و اوکراین همچنان به دنبال دستیابی به نتایج عملی است. او گفت این مذاکرات «به‌صورت سازنده و ماهوی» در حال انجام است.

اختلاف‌نظرها دربارهٔ قالب مذاکرات نیز همچنان پابرجا است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از احتمال گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین سخن گفته بود، اما اوشاکوف اظهارات زلنسکی در این باره را کم‌اهمیت جلوه داد.

او گفت: «تا این لحظه، تا جایی که می‌دانم، هیچ‌کس به‌طور جدی این ابتکار را بررسی نکرده و روی آن کار نمی‌شود» و افزود دیمیتریف فقط با مقام‌های آمریکایی گفت‌وگو می‌کند.

گفته می‌شود استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نمایندگی واشینگتن را در گفت‌وگوهای جاری بر عهده دارند.

این گفت‌وگوها پس از یک هفتهٔ پرتحرک از فعالیت‌های دیپلماتیک در جریان استو هفتهٔ گذشته، نمایندگان آمریکا با مقام‌های اروپایی و اوکراینی دیدار کردند.

دونالد ترامپ از ماه گذشته میلادی فشار بر کی‌یف را برای پذیرش یک پیشنهاد ۲۸ بندی آغاز کرد. منتقدان این پیشنهاد را به نفع روسیه می‌دانستند. اوکراین و حامیان اروپایی‌اش برای اصلاح این طرح و حفاظت از منافع اوکراین در زمینهٔ قلمرو، تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف و دیگر مسائل دست‌بهکار شدند و گزارش‌ها حاکی است که طرح اکنون به ۲۰ بند کاهش یافته و بیشتر منافع کی‌یف را در بر می‌گیرد.

با این حال، اوشاکوف گفت: «مطمئنم پیشنهادهایی که اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها ارائه کرده‌اند یا در تلاش برای ارائه آن هستند، قطعاً سند را بهبود نمی‌بخشد و امکان دستیابی به صلح پایدار را افزایش نمی‌دهد.»

در مجموع، با وجود تداوم تماس‌ها و دیدارهای دیپلماتیک، مواضع محتاطانهٔ مسکو و اختلاف‌نظرهای اساسی بر سر محتوای طرح صلح نشان می‌دهد که مسیر پایان جنگ اوکراین همچنان پیچیده و دشوار باقی مانده است.

این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از ادامهٔ نبردها در خطوط مقدم خبر داده و در بیانیه‌ای که ۳۰ آذرماه منتشر کرد، آمده است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۵ درگیری رزمی در جبهه‌ها رخ داده که بسیاری از آن‌ها در اطراف پوکروفسک در منطقه شرقی دونباس بوده است.

پوتین دو روز پیش پیشروی‌های روسیه در پوکروفسک را، که گزارش شده در خطر سقوط به دست روسیه است، برجسته کرد. اوکراین اما می‌گوید نیروهایش همچنان مرکز شهر و مناطق شمالی را در کنترل دارند.