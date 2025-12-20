رئیسجمهور اوکراین میگوید ایالات متحده پیشنهاد داده است مذاکرات مستقیمی با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین برگزار شود. همزمان، مذاکرهکنندهٔ ارشد کرملین برای گفتوگو با مقامهای آمریکایی وارد میامی شد.
ولودیمیر زلنسکی روز شنبه ۲۹ آذر در نشست خبری در کییف گفت واشینگتن پیشنهاد مذاکرات مستقیم را با مقامهای اوکراینی در میان گذاشته است.
تا کنون، مقامهای آمریکایی عمدتاً بهطور جداگانه با همتایان روس و اوکراینی خود دیدار کردهاند، نه اینکه هر سه طرف همزمان در یک اتاق حضور داشته باشند.
سه دور مذاکرات مستقیم در ترکیه در ماههای مه، ژوئن و ژوئیه نیز به توافقهایی درباره تبادل اسرا انجامید، اما به پیشرفت چشمگیری جهت حلوفصل مناقشه نینجامید.
رئیسجمهور اوکراین گفت آمریکا اعلام کرده است ابتدا دیداری جداگانه با نمایندگان روسیه خواهد داشت، اما در عین حال پیشنهاد داده گفتوگوها در قالبی سهجانبه میان اوکراین، آمریکا و روسیه ادامه پیدا کند؛ چارچوبی که بهگفتهٔ او، احتمال حضور نمایندگانی از اروپا نیز در آن مطرح شده است.
زلنسکی افزود اگر چنین گفتوگوهایی بتواند به پیشرفت در تبادل اسرا یا زمینهسازی برای دیدار رهبران منجر شود، کییف با آن مخالفتی نخواهد داشت و از پیشنهاد آمریکا حمایت میکند.
تا لحظهٔ انتشار این گزارش، آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی بهطور رسمی تغییر در شکل مذاکرات را تأیید نکردهاند.
همزمان با اظهارات زلنسکی، کریل دیمیتریف، مذاکرهکنندهٔ ارشد کرملین که برای گفتوگو با مقامات آمریکایی راهی فلوریدا شده بود، وارد میامی شد.
پیشتر، کریل دیمیتریف با انتشار پیامی در شبکهٔ ایکس اعلام کرده بود که در راه میامی است و در این پیام از ایموجی کبوتر صلح استفاده کرده و ویدئوی کوتاهی هم از طلوع خورشید از میان ابرها را ضمیمهٔ پیامش کرده بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ اوکراین به پایان چهارمین سال خود نزدیک میشود و در هفتههای اخیر، هم فعالیتهای دیپلماتیک و هم برخوردهای نظامی شدت گرفته است.
در همین مدت، فرستادگان آمریکا با مقامهای اروپایی و اوکراینی گفتوگو کردهاند، اتحادیه اروپا با اعطای وامی ۱۰۶ میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کرده و ولادیمیر پوتین هم در یک کنفرانس خبری طولانی بار دیگر بر مواضع سختگیرانهٔ روسیه تأکید کرده است.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه ۲۸ آذر اعلام کرد ممکن است در مذاکرات فلوریدا شرکت کند، اما تأکید کرد واشینگتن هیچیک از طرفین را به پذیرش توافقی اجباری وادار نخواهد کرد. او گفت رسیدن به توافق تنها در صورتی ممکن است که هر دو طرف خواهان آن باشند.
جزئیات طرحهایی که در حال بررسی است، هنوز روشن نیست، اما گزارشها حاکی از آن است که ممکن است اوکراین در برابر دریافت تضمینهای امنیتی، امتیازهایی ارضی بدهد.
زلنسکی پیشتر تأکید کرده بود که مسئلهٔ تضمینهای امنیتی مهمترین مانع در مذاکرات صلح است و پرسیده بود اگر روسیه بار دیگر حمله کند، این تضمینها چگونه اجرا خواهند شد.
در سوی دیگر، کریل دیمیتریف که بهعنوان رئیس صندوق ثروت ملی روسیه از فوریه ۲۰۲۲ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، مدعی شده گروههایی که از آنها با عنوان «جنگطلبان» یاد میکند، در تلاشاند ابتکارهای صلحجویانه واشینگتن را تضعیف کنند.
این اظهارات پس از حمله موشکی روسیه به شهر اودسا و حومه آن بیان شد؛ حملهای که به گفته مقامهای اوکراینی، هفت کشته و ۲۵ زخمی برجای گذاشت.
به گفتهٔ مقامهای اوکراینی، حملات روسیه به منطقه اودسا از آغاز ماه دسامبر تقریباً بهصورت روزانه ادامه داشته و باعث قطع برق دهها هزار نفر در سرمای زمستان و اختلال در تأمین آب شده است. روسیه هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد میکند، اما در طول جنگ بارها زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستانها و تأسیسات انرژی، هدف حمله قرار گرفتهاند.
در همین حال، اوکراین مدعی انجام دو حمله شده است که میدان نبرد را فراتر از صحنههای معمول آن گسترش میدهد.
در ۲۸ آذر، کییف اعلام کرد یک نفتکش از ناوگان سایه روسیه را در سواحل لیبی هدف قرار داده است؛ اقدامی که میتواند نخستین حمله از این نوع در دریای مدیترانه باشد. در ۲۹ آذر نیز اعلام شد که یک سکوی نفتی روسیه و یک شناور نیروی دریایی این کشور را در دریای خزر هدف قرار داده است؛ منطقهای که اوکراین پیشتر گفته بود در گذشته نیز آن را هدف گرفته است.
یک منبع امنیتی اوکراینی به سرویس اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «دوربین نصبشده روی پهپاد اصابت موفق در محدوده تأسیسات توربین گازی سکو را ثبت کرد. پیش از این، پهپادهای اسبییو سکوهای تولید نفت مقاوم در برابر یخ را در میدانهای فیلانوفسکی و کورچاگین در دریای خزر هدف قرار داده بودند که به تعلیق روندهای تولید منجر شد.»
این دو حمله بهطور مستقل قابل تأیید نبود اما این حملات پس از دو حمله اخیر دیگر به نفتکشهای ناوگان سایه در دریای سیاه انجام شد.
نهاد اطلاعات دریایی ویندوارد در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما شاهد تولد یک جنگ جدید نفتکشها هستیم. مانند درگیری ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، اکنون کشتیهای تجاری به سلاحهای اقتصادی تبدیل شدهاند. پیام به یک هزار و ۳۰۰ شناور ناوگان سایه روسیه این است: هیچ نقطهٔ امنی وجود ندارد.»