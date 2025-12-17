ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، میگوید اگر کییف و سیاستمداران اروپایی، که او آنها را «خوکهای جوان» خواند، در قبال پیشنهادهای آمریکا برای دستیابی به توافق صلح وارد تعامل نشوند، روسیه با زور بخشهای بیشتری از خاک اوکراین را تصرف میکند.
ایالات متحده با روسیه گفتوگوهایی انجام داده و جداگانه نیز با کییف و رهبران اروپایی دربارهٔ پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین مذاکره کرده است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده.
کییف و متحدان اروپاییاش نگران از دست رفتن بخشهای شرقی اوکراین در نتیجهٔ یک توافق صلح هستند و اوکراین تضمینهای امنیتی قویتری میخواهد.
پوتین روز چهارشنبه ۲۶ آذر در نشست سالانهٔ وزارت دفاع روسیه مدعی شد که این کشور در همهٔ جبههها در حال پیشروی است و چه با زور و چه از راه دیپلماسی به اهدافش خواهد رسید.
او گفت: «اگر طرف مقابل و حامیان خارجیاش از ورود به گفتوگوهای جدی و محتوایی خودداری کنند، روسیه آزادسازی سرزمینهای تاریخی خود را از راه نظامی محقق خواهد کرد».
روسیه در فوریهٔ ۲۰۲۲ با اعزام دهها هزار نیرو به اوکراین، این کشور را بهشکل تمامعیار هدف حمله قرار داد.
مسکو میگوید حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبهجزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمهٔ خاک خود کرد، همچنین بخش عمدهای از منطقه شرقی دونباس، قسمتهای زیادی از مناطق خِرسون و زاپوریژیا، و نوارهای کوچکی از چهار منطقه دیگر.
روسیه ادعا کرده که شیهجزیرهٔ کریمه، دونباس، خرسون و زاپوریژیا اکنون بخشی از خاک این کشور هستند. اوکراین میگوید هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت و تقریباً همه کشورها این مناطق را جزئی از خاک اوکراین میدانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، گفت که یکی از تکالیف سال ۲۰۲۶ افزایش سرعت تهاجم روسیه است. اسلایدی که هنگام سخنرانی او نمایش داده شد حاکی از این بود که روسیه در سال ۲۰۲۵ حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف جنگ کرده است.
پوتین: رهبران اروپایی تنش ایجاد میکنند
رهبران اروپایی میگویند در کنار کییف ایستادهاند و روسیه نباید بابت جنگ در اوکراین پاداش بگیرد؛ جنگی که پس از چند سال درگیری میان جداییطلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس آغاز شد.
پوتین گفت دولت جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در پی نابودی روسیه بود و سیاستمداران اروپایی نیز همین هدف را دنبال میکنند؛ اتهامی که رهبران اروپایی آن را رد کردهاند.
او سیاستمداران اروپایی، که آنها را «خوکهای جوان» خواند، متهم کرد که با هشدار دادن دربارهٔ اینکه مسکو ممکن است روزی به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کند، پیرامون احتمال جنگ با روسیه «تنش» ایجاد میکنند.
رئیسجمهور روسیه گفت: «من بارها گفتهام: این دروغ است، مهمل است، مهمل محض دربارهٔ یک تهدید خیالی روسیه علیه کشورهای اروپایی. اما این کار کاملاً آگاهانه انجام میشود».
برخی رهبران اروپایی روسیه را متهم کردهاند که هیچ قصد واقعی برای ورود به مذاکرات صلح ندارد.
بلوسوف نیز با انتقاد مشابه از اروپا گفت قدرتهای اروپایی میکوشند که تلاشها برای پایان دادن به جنگ را ناکام بگذارند و از جنگی میان روسیه و ناتو در چند سال آینده سخن میگویند.
او گفت: «چنین سیاستی زمینههای واقعی برای ادامهٔ عملیات نظامی در سال آینده، ۲۰۲۶، ایجاد میکند».