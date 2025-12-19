رئیسجمهور روسیه در نشست خبری پایان سالِ خود ضمن تکرار این ادعا که ارتش روسیه «در تمام جبههها» در حال پیشروی است هیچ نشانهای از تمایل به سازش و صلح با اوکراین بروز نداد.
ولادیمیر پوتین در عین حال در اظهار نظری به تلاشهای اخیر برای برقراری صلح اشاره کرد که «نشانههایی هست» حاکی از این که «آنها برای دیالوگ آمادهاند».
نشست خبری موسوم به «نتایج سال» که رئیسجمهور روسیه بهطور سنتی در هفتهٔ پایانی هر سال برگزار میکند روز جمعه ۲۸ آذر در حالی آغاز شد که در هفتههای گذشته رئیسجمهور آمریکا تلاش کرده است طرح صلحی را به دو طرف منازعه یعنی روسیه و اوکراین بقبولاند.
به گزارش سایت خبری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین در نشست خبری خود که معمولا چند ساعت به طول میانجامد و به همین دلیل رسانهها از آن با عنوان ماراتُن یاد میکنند «با اطمینان تأکید کرد» که ارتش کشورش «در تمام جبههها» در حال پیشرفت است و از جمله دو شهر کوپیانسک و پوکروفسک را به تصرف خود درآورده است.
او همچنین ادعا کرد که نیروهای ارتش اوکراین از تمام نقاط در حال عقبنشینی هستند.
این در حالی است که اوکراین این ادعای رئیسجمهور روسیه را رد کرده و حتی ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای باطل نشان دادن این ادعا، در ورودی یکی از این شهرها ویدئو ضبط و منتشر کرده است.
پوتین روز ۲۶ آذر هم در نشست سالانهٔ وزارت دفاع روسیه مدعی شده بود که کشورش در همهٔ جبههها در حال پیشروی است و چه با زور و چه از راه دیپلماسی به اهدافش خواهد رسید.
روسیه در فوریهٔ ۲۰۲۲ با اعزام دهها هزار نیرو به اوکراین، این کشور را بهشکل تمامعیار هدف حمله قرار داد. در آن زمان کمتر کسی اعتقاد داشت که اوکراین خواهد توانست در برابر ارتش روسیه بیش از چند روز دوام بیاورد.
مسکو میگوید حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبهجزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمهٔ خاک خود کرد، همچنین بخش عمدهای از منطقه شرقی دونباس، قسمتهای زیادی از مناطق خِرسون و زاپوریژیا، و نوارهای کوچکی از چهار منطقه دیگر.
ایالات متحده در هفتههای گذشته با روسیه گفتوگوهایی انجام داده و جداگانه نیز با کییف و رهبران اروپایی دربارهٔ پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ اوکراین مذاکره کرده است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.
پوتین روز جمعه در نشست خبری خود اشاره کرد که مسکو «نشانههایی میبیند» از جمله از طرف دولت اوکراین که «آنها برای نوعی گفتوگو آمادگی دارند». او در عین حال بدون اشاره به اینکه خود آغازگر تهاجم بوده افزود که «از آمادگی کییف برای پایان دادن به این نزاع چیزی نمیبینیم».
این در حالی است که زلنسکی در هفته گذشته خبر داد که حاضر است برای دستیابی به صلح از برخی از شرایط خود کوتاه بیاید.
رئیسجمهور اوکراین روز ۲۳ آذر پیش از دیداری دیگر با هیئت مذاکرهکنندهٔ آمریکایی اعلام کرد که کشورش ممکن است در ازای دریافت تضمینهای امنیتی محکم و قابل اعتماد از طرف غرب، از خواستهٔ دیرینه خود برای پیوستن به ناتو چشمپوشی کند.
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین ساعاتی پس از آن برگزار شد که رهبران اتحادیه اروپا پس از ساعتها بحث، جمعه صبح بر سر یک وام ۹۰ میلیارد یوروییِ دو ساله به اوکراین بهجای تأمین این کمک از محل داراییهای مسدودشده روسیه توافق کردند.
راهحل کمک به کییف از راه اعطای وام پس از آن مطرح شد که تعدادی از مقامهای اتحادیۀ اروپا با حمایت از طرح تأمین مالی اوکراین از راه برداشت از داراییهای ضبطشدۀ روسیه، این اقدام را آزمون «قدرت» اروپا و انتخاب میان «پول امروز یا خون فردا» توصیف کرده بودند.
با این حال حتی ساعتها بحث و جدل در بروکسل نیز نتوانست برخی از اعضای این اتحادیه را به استفاده از داراییهای روسیه راضی کند. بلژیک، مجارستان و ایتالیا پیشتر از این طرح ابراز نارضایی کرده بودند.