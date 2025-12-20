میزان بارش در ایران طی روزهای اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد این افزایش هنوز نتوانسته کسری بارش در مقیاس فصلی و سال آبی را جبران کند و وضعیت منابع آب کشور همچنان نگران‌کننده است.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۲۹ آذر در گزارشی با اعلام این موضوع نوشت رئیس سازمان هواشناسی نسبت به برداشت خوش‌بینانه از بارش‌های اخیر هشدار داده و گفته است بخش قابل‌توجهی از آب حاصل از بارندگی‌ها به دلیل نبود مدیریت و جمع‌آوری مناسب وارد دریا شده است.

براساس این گزارش و بر پایهٔ داده‌های سازمان هواشناسی، طی هفت روز منتهی به ۲۷ آذرماه، میانگین بارش در ایران به ۳۲.۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدتِ ۹.۲ میلی‌متری، افزایشی نزدیک به دو و نیم برابر را نشان می‌دهد.

همچنین از ابتدای ماه جاری تا ۲۷ آذرماه، میانگین بارش ۴۶.۴ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدتِ ۳۰.۱ میلی‌متر، حدود ۵۴ درصد (نیم برابر) بیشتر است.

این آمارها بیانگر آن است که فعالیت متناوب سامانه‌های بارشی در هفته‌های اخیر توانسته بخشی از کم‌بارشی ماه‌های قبل را در بازه‌های کوتاه‌مدت جبران کند؛ با این حال، تصویر کلی بارش در فصل پاییز و سال آبی جاری همچنان منفی است.

از ابتدای سال آبی (اول مهرماه) تا ۲۷ آذرماه، میانگین بارش کشور ۵۰.۳ میلی‌متر بوده که حدود ۱۲ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۵۷.۱ میلی‌متری است.

در همین دوره، تنها چهار استان خراسان جنوبی، کرمان، فارس و هرمزگان بارشی بیش از حد نرمال داشته‌اند. بیشترین افزایش نسبت به میانگین بلندمدت به هرمزگان با حدود ۲۶۰ درصد و کرمان با نزدیک به ۱۸۴ درصد مربوط می‌شود.

در مقابل، بسیاری از استان‌ها همچنان با کم‌بارشی شدید روبه‌رو هستند. تهران با حدود ۸۹ درصد کاهش بارش نسبت به حد نرمال، بدترین وضعیت را در سال آبی جاری داشته است. در استان تهران طی بازه زمانی اشاره‌شده بارش‌ها ۷.۷ میلی‌متر بوده، درحالی‌که در دوره بلندمدت این میزان ۶۷.۹ میلی‌متر بوده است.

استان‌های قزوین، البرز و سمنان نیز کاهش بارش بین ۶۴ تا ۸۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

وضعیت مشابهی نیز در استان‌های خراسان شمالی، اردبیل، مرکزی و همدان گزارش شده که همگی با بیش از ۶۰ درصد کاهش بارش روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر نابرابری شدید توزیع مکانی بارش در ایران را برجسته می‌کند.

وضعیت در استان‌های شمالی ایران هم تعریف چندانی ندارد. براساس تازه‌ترین داده‌های سازمان هواشناسی، در استان‌های ساحلی دریای خزر رشد منفی بارش‌ها همچنان ادامه دارد؛ در گیلان حدود ۶۰ درصد نسبت به دورهٔ بلندمدت کاهش داشته، در استان مازندران حودو ۵۵ درصد و در استان گلستان حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، با هشدار نسبت به برداشت خوش‌بینانه از بارش‌های اخیر گفته است بخش قابل توجهی از آب حاصل از این بارندگی‌ها به دلیل نبود مدیریت و جمع‌آوری مناسب وارد دریا شده است.

به‌گفتهٔ او، ایران به‌واسطه خشکسالی‌های انباشته‌شده در ماه‌ها و هفته‌های گذشته همچنان با خشکسالی‌های کشاورزی و آب‌شناسی مواجه است.

سامانه بارشی فعال در کشور تا روز شنبه ۲۹ آذر همچنان در بخش‌هایی از مرکز، شرق، جنوب و جنوب‌ شرق ادامه داشت .

علاوه بر استان اصفهان و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی که بارش برف را تجربه کردند، در استان‌هایی مانند فارس، کرمان و خراسان‌ها هم به‌صورت باران و برف و در استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان، بوشهر و سیستان‌ و بلوچستان با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ سازمان هواشناسی ایران، تا دوشنبهٔ این هفته کاهش محسوس دما در نیمهٔ شرقی، مرکز و دامنه‌های البرز و زاگرس رخ خواهد داد و پس از آن، از دوشنبه و سه‌شنبه جوی آرام و پایدار برای بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی شده است.