یک مقام طالبان از کشتهشدن دستکم ۱۰ شهروند افغان به دست نیروهای مرزبانی ایران، در جریان تلاش برای ورود غیرمجاز به این کشور خبر داده است.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، این حادثه سهشنبهشب هفته پیش، یازدهم آذرماه در نواحی مرزی ولایت فراه افغانستان با ایران رخ داده است.
مقامهای محلی تأیید کردهاند که اجساد این ۱۰ تن به خانوادههایشان تحویل داده شده است.
بهگفتهٔ محمد نسیم بدری، سخنگوی پلیس محلی، از سرنوشت دو تن دیگر از اعضای این گروه از شهروندان افغانستان اطلاعی در دست نیست.
این اقدام نیروهای مرزبانی ایران به اعتراضات شدیدی در هرات، بزرگترین شهر در غرب افغانستان، منجر شد. بهگفتهٔ معترضانی که برخی از کشتهشدگان را میشناختند، قربانیان مردان جوانی بودهاند که به امید یافتن کار و درآمد در ایران راهی مرز شده بودند.
نور احمد اسلامجار والی هرات که از سوی طالبان منصوب شده، با اشاره به اعتراضات مردمی و نگرانیهای حکومت طالبان، خواستار همکاری تهران در زمینه «تحقیقات جامع و شفاف» شد. مقامهای جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
از سوی دیگر، سلیمان آقا باهر، معاون والی نیمروز در همسایگی فراه، بدون ارائه جزئیات ادعا کرده که «طی ماههای اخیر، اجساد بیش از یکصد شهروند افغانستان را که در تلاش برای ورود به ایران کشته شده بودند، دریافت کردهاند».
پیشتر پایگاه خبری «حالوش» که عمدتاً اخبار حقوق بشری سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، از کشتهشدن هفت شهروند افغان در مرز سراوان و بهدست نیروهای مرزبانی ایران خبر داده بود.
همین پایگاه خبری در اواخر تابستان هم درباره کشتهشدن شش شهروند افغان از جمله چند کودک گزارش داده بود.
آبانماه سال ۱۴۰۳، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار تحقیق درباره گزارشهای حاکی از کشتهشدن دهها مهاجر افغان در نواحی مرزی دو کشور شد.
ایران از نزدیک به یکسال پیش، سیاست اخراج مهاجران افغان را با شدت به اجرا گذاشته و بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را به کشورشان بازگردانده است.
تهران پایان سال ۲۰۲۵، یعنی سه هفتهٔ دیگر، را به عنوان ضربالاجل خروج همهٔ مهاجران غیرقانونی اعلام کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین میزند که حدود چهار میلیون افغان عمدتاً فاقد مدارک معتبر اقامتی در ایران حضور دارند.