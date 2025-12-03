سامانهٔ دفاع هوایی «پیکان» برای مقابله با تهدید موشکی روسیه در آلمان مستقر شد

آلمان از استقرار سامانهٔ دفاع هوایی «پیکان» در این کشور خبر داد و به این ترتیب به نخستین کشور اروپایی تبدیل شد که قرار است از این فناوری دفاعی اسرائیلی برای مقابله با تهدیدهای موشکی روسیه استفاده کند.
وزارت دفاع آلمان روز چهارشنبه ۱۲ آذر اعلام کرد این سامانه در سه منطقه شمال، جنوب و مرکز آلمان مستقر میشود تا سراسر این کشور را پوشش دهد و تا سال ۲۰۳۰ به آمادگی کامل خواهد رسید.
سامانهٔ «پیکان» که توسط صنایع هوافضای اسرائیل با همکاری آژانس دفاع موشکی ایالات متحده توسعه یافته، لایهٔ بالایی سامانه دفاع موشکی اسرائیل را تشکیل میدهد و در کنار «گنبد آهنین»، که برای مقابله با پرتابههای کوتاهبرد است، عمل میکند.
وزیر دفاع آلمان در مراسم استقرار این سامانه در یک پایگاه هوایی در صد کیلومتری برلین برگزار شد، گفت با این سامانه «نهتنها از خود، بلکه از شرکایمان نیز محافظت میکنیم و ستون اروپایی ناتو را تقویت کرده و یکی از اهداف این پیمان را برآورده میسازیم».
سامانه «پیکان» که یک سامانهٔ ثابت است، در ارتفاع بیش از ۱۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح زمین (خارج از جو زمین) عمل میکند، حدود ۲۴۰۰ کیلومتر برد دارد و میتواند موشکهای بالستیک را از فاصلهٔ بیش از هزار کیلومتری شناسایی و رهگیری کند و بهگفتهٔ مقامهای آلمانی، خلأ مهمی را در شبکه دفاع هوایی کشور پر خواهد کرد.
آلمان این سامانه را در سال ۲۰۲۳ با هزینهای معادل سهونیم میلیارد یورو (معادل ۴.۱۸ میلیارد دلار) خریداری کرد. برلین میگوید موشکهای میانبرد روسیه تهدید اصلی برای جمعیت و زیرساختهای حیاتی این کشور است.
علاوه بر موشکهای کوتاهبرد از نوع «اسکندر» که روسیه در منطقه کالینینگراد (در فاصلهٔ هوایی حدود ۵۰۰ کیلومتری برلین) مستقر کرده، موشکهای بالستیک میانبرد از جمله موشک «اورشنیک» هم ازجمله تهدیدهای موشکی روسیه علیه آلمان محسوب میشود.
موشک جدید «اورشنیک» روسیه با توانایی حمل کلاهک هستهای یا متعارف، همهٔ اروپا را در برد دارد و بهگفتهٔ رئیس جمهور روسیه، توان تخریبی آن در حملات متعارف با حملهٔ اتمی برابری میکند.
سامانهٔ «پیکان» در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در رهگیری حملات موشکی ایران علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و صنایع هوافضای اسرائیل گفته است از آن زمان چند کشور دیگر نیز خواستار خرید این سامانه شدهاند.
استقرار این سامانه در آلمان در حالی انجام میشود که گسترش شرقی ناتو، خط مقدم دفاعی این پیمان را به کشورهای لهستان و جمهوریهای بالتیک منتقل کرده است، اما آلمان همچنان بهعنوان نقطهٔ کلیدی برای استقرار و پشتیبانی نیروهای ناتو در صورت بروز درگیری با روسیه محسوب میشود.