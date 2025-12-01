وزارت دفاع اسرائیل از تکمیل یک سامانه دفاعی جدید، موسوم به «پرتو آهنین» خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل که روز دوشنبه ۱۰ آذر منتشر شد، این سامانهٔ دفاعی لیزری تا آخر ماه جاری میلادی مستقر و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
همزمان دانیل گولد، مدیر بخش تحقیق و توسعهٔ وزارت دفاع اسرائیل، در یک نشست دفاعی در تلآویو مدعی شد که که این سامانهٔ لیزری «شیوههای درگیری در میدان نبرد را از اساس تغییر خواهد داد».
این مقام نظامی اسرائیلی با تأکید بر اتمام تولید و آزمایش موفقیتآمیز این سامانه، وعده داد که «پرتو آهنین» از اواخر سال جاری میلادی عملیاتی شود.
نهاییشدن استقرار و بهکارگیری این سامانهٔ جدید، همزمان با افزایش حملات اسرائیل به نیروها و زیرساختهای حزبالله لبنان اعلام میشود. حزبالله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که کلیت آن از سوی ایالات متحده و اسرائیل، تروریستی شناخته میشود؛ اما اتحادیه اروپا تنها شاخهٔ نظامی آنرا تروریستی میداند.
از بیش از یک دهه پیش، شرکت نظامی دولتی اسرائیل، موسوم به «رافائل» و گروه خصوصی صنایع دفاعی «اِلبیت» به شکل مشترک روی پروژه «پرتو آهنین» کار کردهاند.
انتظار میرود این سامانهٔ لیزری، توان اسرائیل برای رهگیری پهپادها و سایر پرتابهها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، دقت و کارایی سایر سامانههای دفاع هوایی، از جمله «گنبد آهنین» را هم بهبود خواهد بخشید.
سامانهٔ «گنبد آهنین» برای رهگیری موشکها و پرتابههای کوتاهبرد طراحی شده است. از سوی دیگر «فلاخن داوود» و نسلهای جدید موشکهای «پیکان»، که از فناوری آمریکایی- اسرائیلی بهره میبرند هم برای رهگیری موشکهای بالستیک بهکار گرفته میشوند.
در طول جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل و ایران که ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، سامانههای دفاع موشکی اسرائیل نتوانستند همه پرتابههای شلیکشده از سوی ایران را رهگیری و خنثی کنند.
اسرائیل اصابت دستکم ۵۰ موشک ایران به خاک خود و کشتهشدن ۲۸ تن از شهروندانش در جریان این جنگ کوتاه را تایید کرده است.
شرکت دفاعی رافائل با اشاره به سامانهٔ «پرتو آهنین»، آنرا یک سامانهٔ دفاعی مبتنی بر پرتو قدرتمند لیزری برای مقابله با تهدیدهای هوایی خواند و برتری ویژه و خاص آنرا، «توانایی خنثیسازی سریع و کارآمد تهدیدها با هزینهای ناچیز» توصیف کرد.
در روزهای پایانی جنگ ۱۲ روزه، گزارشهایی از کاهش ذخیرهٔ موشکهای پیکان، و همچنین هزینهٔ کمرشکن استفاده از آنها برای مقابله با موج پهپادهای ارزانقیمت ایران منتشر شده بود. بهنظر میرسد سامانهٔ «پرتو آهنین» قرار است جایگزین سایر ابزارهای مقابله با این پرتابهها، با کمترین هزینه، شود.