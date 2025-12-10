ماریا کورینا ماچادو، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل ۲۰۲۵، نتوانست در مراسم اهدای جایزهاش در پایتخت نروژ حضور پیدا کند، اما در متن سخنرانیاش گفت که «دموکراسیها برای بقا باید آمادهٔ نبرد برای آزادی باشند».
به گزارش خبرگزاریها، متن سخنرانی برندهٔ صلح نوبل ۲۰۲۵ را دخترش، آنا کورینا سوسا ماچادو، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در تالار شهر اسلو قرائت کرد.
ماچادو که از رهبران مخالفان در ونزوئلا است، در سخنرانیاش گفت که «این جایزه معنایی عمیق دارد، نه فقط برای کشورش، بلکه برای جهان».
دختر ماچادو که هنگام خواندن متن سخنرانی مادرش صدایش میلرزید، گفت: «این جایزه به جهان یادآوری میکند که دموکراسی برای صلح ضروری است. و از همه مهمتر، آنچه ما ونزوئلاییها میتوانیم به جهان عرضه کنیم، درسی است که در این مسیر طولانی و دشوار آبدیده شده است: اینکه برای داشتن دموکراسی، باید آماده باشیم برای آزادی بجنگیم».
این برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در متن سخنرانی ازپیشنوشتهشدهاش گفت: «آزادی انتخابی است که باید هر روز از نو انجام شود؛ انتخابی که با میزان آمادگی و شجاعت ما برای دفاع از آن سنجیده میشود. به همین دلیل است که آرمان ونزوئلا از مرزهای ما فراتر میرود».
خانم ماچادو افزود: «ملتی که آزادی را برمیگزیند، نه فقط به خود، بلکه به بشریت خدمت میکند».
غیبت در مراسم اهدای جایزهٔ صلح نوبل
به گزارش خبرگزاری رویترز، پرترهای بزرگ از ماچادو با لبخند، بر دیوار تالار شهر اسلو آویخته شده بود. وقتی یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نروژی نوبل، در سخنرانی خود گفت که ماچادو به اسلو خواهد آمد، حاضران اقدام به تشویق و کفزدن کردند.
او با ستایش از برندگان پیشین نوبل صلح، نلسون ماندلا و لخ والسا، گفت از مبارزان دموکراسی انتظار میرود «اهداف خود را با خلوص اخلاقی دنبال کنند که مخالفانشان هرگز از خود نشان نمیدهند».
ماچادو ۵۸ ساله قرار بود در حضور پادشاه نروژ و بهرغم ممنوعیت دهسالهٔ خروج از کشور که از سوی مقامهای ونزوئلایی علیه او اعمال شده، به اسلو سفر کند اما نتوانست بهموقع خود را به پایتخت نروژ برساند.
ماچادو در یک پیام صوتی که مؤسسه نروژی نوبل منتشر کرد، خطاب به رئیس کمیته نوبل صلح گفته بود: «من در اسلو خواهم بود، همین حالا در راه اسلو هستم».
مشخص نبود که او از کجا تماس میگیرد.
ماچادو با وجود آنکه با اختلافی قاطع در انتخابات درونسازمانی مخالفان پیروز شده بود، اما در سال ۲۰۲۴ از نامزد شدن در انتخابات ریاستجمهوری محروم شد.
او در اوت ۲۰۲۴، پس از آنکه مقامات ونزوئلایی دستگیری چهرههای اپوزیسیون در پی انتخابات مناقشهبرانگیز را شدت دادند، ناچار شد مخفی شود.
هیئت انتخابات و عالیترین دادگاه ونزوئلا، نیکلاس مادورو را رئیسجمهور برنده اعلام کردند، اما ناظران بینالمللی و مخالفان میگویند که ماچادو بهراحتی پیروز شده و اپوزیسیون برای اثبات پیروزی خود، نتایج استمزاجی از پای صندوقهای رأی را منتشر کرد.