سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد گروه فلسطینی حماس در حملهٔ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ به جنوب اسرائیل و همچنین در رفتار با گروگانهایی که به غزه منتقل کرد، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
این نهاد حقوق بشری مستقر در لندن روز چهارشنبه ۱۹ آذر در گزارشی نوشت که الگوهای حمله، ارتباطات میان نیروهای مهاجم و نیز اظهارات رهبران حماس و دیگر گروههای مسلح را بررسی کرده است.
گروه افراطی حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد و مسئله خلعسلاح آن همواره مورد تأکید اسرائیل بوده است.
عفو بینالملل در چارچوب تحقیق خود با ۷۰ نفر شامل نجاتیافتگان و خانواده قربانیان، کارشناسان پزشکیقانونی و متخصصان حوزهٔ سلامت گفتوگو کرده، از برخی محلهای حمله بازدید و بیش از ۳۵۰ ویدئو و عکس از صحنهٔ حملات و وضعیت گروگانها در دوران اسارتشان را بررسی کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، جنایتها علیه بشریت شامل قتل، نابودی گسترده، زندانیکردن، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی و اعمال غیرانسانی بوده است.
عفو بینالملل میگوید یافتههای این سازمان نشان میدهد که این اقدامات «در چارچوب یک حملهٔ گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان» صورت گرفته و «به نیروهای مهاجم دستور داده شده بود که غیرنظامیان را هدف قرار دهند».
گروه افراطی حماس در واکنش، دست داشتن در جرایم گزارششده را رد کرده و از عفو بینالملل خواسته است این گزارش را لغو کند.
این در حالی است که وزارت خارجه اسرائیل گفته است گزارش عفو بینالملل «ابعاد کامل جنایات هولناک حماس» را بازتاب نمیدهد.
اواخر آبان نیز دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اخراج حدود ۳۲ هزار فلسطینی از سه اردوگاه در کرانهٔ باختری توسط اسرائیل را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و خواستار اقدام فوری بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای اسرائیلی شد.
این آوارگان اجازهٔ بازگشت به خانههای خود را ندارند و صدها خانه نیز تخریب شده است.
بر اساس آمار اسرائیل و عفو بینالملل، در حملهٔ گروه افراطی حماس حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، کشته و ۲۵۱ نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدهاند.
برخی از این افراد، بجز یک نفر، طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی در چارچوب توافقهای آتشبس آزاد شدند.
مقامهای بهداشتی غزه میگویند از زمان حملهٔ حماس که به آغاز جنگ اسرائیل و این گروه انجامید، بیش از ۷۰ هزار فلسطینیِ عمدتاً غیرنظامی کشته و بخشهای وسیعی از نوار غزه ویران شده است؛ جنگی تمامعیار که جمعیت بزرگی را نیز بیخانمان کرده است.
عفو بینالملل در گزارش دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است. اسرائیل بارها این اتهام را رد و تأکید کرده که قصدی برای از بین بردن فلسطینیها ندارد.