رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انتقاد یک مداح درباره هوای آلوده خوزستان گفت که «کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است» و از مداحان خواست «ادبیات مقاومت» را به مردم منتقل کنند.

علی خامنه‌ای در سخنرانی روز پنجشنبه ۲۰ آذر برای مداحان، با اشاره به سخنان یکی از مداحان درباره مشکل گردوغبار در استان خوزستان گفت: «این از جمله کوچکترین مشکلات است و کمبودها و مشکلات در سراسر کشور زیاد است» و در ادامه افزود «اما کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است».

مشکل آلودگی و گردوغبار در استان‌های ایران که تا چند سال پیش فقط محدود به برخی مناطق بود، اکنون تقریباً به سراسر کشور گسترش یافته است و مقام‌های جمهوری اسلامی به‌رغم وعده‌های زیاد، کار چندانی برای مقابله با آن انجام نداده‌اند.

علاوه بر ورود گردوغبار از کشورهای همسایه به استان‌های مرزی ایران، استفاده وسیع از سوخت مازوت برای نیروگاه‌های کشور نیز آلودگی هوای شهرهای ایران را به‌شدت تشدید کرده است.

خامنه‌ای در حالی از «پیشرفت» ایران خبر داده است که کشور درگیر تحریم‌های شدید به‌دلیل سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و نرخ تورم و ارزهای خارجی مرتباً در حال افزایش است.

این وضعیت به گرانی‌های افسارگسیخته و وخامت وضعیت معیشتی اکثریت مردم ایران منجر شده است.

او در سخنانش اشاره نکرد که ایران در کدام بخش‌ها در حال پیشرفت است.

خامنه‌ای برخی کشورهای اروپایی را در «جبههٔ دشمن» دانست

رهبر جمهوری اسلامی به مانند گذشته همچنین بخش عمده‌ای از سخنرانی‌اش را به موضوع «دشمن» اختصاص داد و با ادعای این‌که آمریکا کانون مرکزی دشمنی است، مدعی شد «هدف دشمن امروز در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است».

خامنه‌ای با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی «فراتر از این درگیری نظامی»، به‌گفتهٔ او، «درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای» دارد.

او بدون نام بردن از فرد یا افرادی گفت که «هی مرتب» احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را می‌دهند و «بعضی هم عمداً در این کانون می‌دمند برای این‌که دلهره ایجاد کنند که موفق هم نمی‌شوند ان‌شاءاللّه».

رسانه‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی دربارهٔ احتمال حملات جدید به ایران مطرح کرده‌اند. این احتمال پس از آن قوت گرفت که تهران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران‌شده خود توسط اسرائیل و آمریکا شد و گزارش‌هایی نیز مبنی بر بازسازی سریع توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است.

رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کشوری خاص، «برخی کشورهای اروپایی» را نیز در «جبهه دشمنان» خواند و در ادامه گفت: «در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائن‌ها و بی‌وطن‌ها هستند و این‌هایی که در اروپا و در جاهای دیگر جمع شده‌اند».

او توضیح بیشتری دراین باره نداد اما «مقاومت و تاب‌آوری» را تنها راه‌حل کشور عنوان کرد و «هیئت و مداحی» را «پایگاهی» خواند که می‌تواند به‌گفته او «ادبیات مقاومت» را تدوین کند و در میان مردم گسترش دهد.

خامنه‌ای در دوران رهبری خود همواره از مداحان و هیئت‌های مذهبی به‌‌عنوان بازوی تبلیغاتی نظام به‌شدت حمایت کرده است. این در حالی است که هیئت‌های مذهبی در ایران پیش از انقلاب از سوی گروه‌هایی از مردم اداره می‌شد.

به‌گفتهٔ علی علمی، مسئول اداره ساماندهی هیئت‌ها و شورای مذهبی کشور، بیش از یکصد هزار هیئت مذهبی در سطح ایران و ۱۷ هزار مداح فقط در استان تهران فعال‌اند.