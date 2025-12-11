«معماران هوش مصنوعی»؛ شخصیت سال ۲۰۲۵ مجلۀ «تایم»

مجله تایم روز پنجشنبه ۲۰ آذر «معماران هوش مصنوعی» را بهعنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ خود برگزید.
این مجله دلیل انتخاب امسال خود را «اهمیت کار غولهای فناوری ایالات متحده در تغییر اساسی زندگی بشر» دانست.
به نوشتهٔ تایم، جِنسِن هوانگ از شرکت «اِنویدیا»، سم آلتمن از «اوپن اِیآی» و ایلان ماسک مالک هوش مصنوعی «ایکس»، از جمله نوآورانی هستند که «با مهار چرخهٔ تاریخ، توسعهٔ فناوری و اتخاذ تصمیماتی، سپهر اطلاعاتی و زندگی همه ما را زیر و رو کردهاند».
یکی از تصاویر روی جلد این شمارهٔ مجلهٔ تایم، تصویری است که با الهام از یک عکس مربوط به سال ۱۹۳۲ در نیویورک طراحی شده است؛ عکسی که در آن، چند کارگر بر فراز یک آسمانخراشِ در حال ساخت، با بیخیالی روی تیرآهنها نشسته و مشغول خوردن ناهار هستند.
در نسخهٔ چاپشده روی جلد مجلهٔ تایم، آن کارگران با مارک زاکربرگ (مدیر مِتا)، لیزا سو (رئیس اِیاِمدی)، دِمیس هاسابیس (رئیس هوش مصنوعی گوگل)، فِی فِی لی (از اساتید هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد) همراه با ایلان ماسک، سم آلتمن و جنسن هوانگ جایگزین شدهاند.
تایم با اشاره به این افراد نوشته است: «آنها در حالی که از یکسو رقیب و از سوی دیگر هممسیر هستند، به قماری چندین میلیارد دلاری برای تغییر زندگی بشر دست زدهاند، سیاستهای دولت را از نو تعریف کردهاند، رقابتهای ژئوپولتیکی را تغییر داده و پای روباتها را به خانهها باز کردهاند».
جالب آنکه تایم برای طراحی این جلد، به عمد از هوش مصنوعی استفاده نکرده و طراحی آن را به انسانها سپرده است.
این هفتهنامه تأکید کرده که «هوش مصنوعی پس از ظهور تسلیحات هستهای، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ابزار در رقابتهای جهانی سر بر آورده است».
تایم، در کنار مدلهای هوش مصنوعی از قبیل چت جیپیتی و کلاود، اهمیت کار سرمایهگذارانی همچون ماسایوشی سون، مدیر عامل شرکت ژاپنی «سافتبانک»، که میلیاردها دلار در این فناوری سرمایهگذاری کردهاند را هم ستوده است.
این هفتهنامه که به مارک بِنیاف، از میلیاردرهای حوزهٔ فناوری در «سیلیکون ولی» تعلق دارد، استدلال کرده که در سال ۲۰۲۵، هوش مصنوعی از یک ایده و وعده تبدیل به واقعیت شد و حالا چت جیپیتی با جهشی قابل توجه، به ۱۰ درصد از جمعیت جهان خدماترسانی میکند.
جنسن هوانگ در گفتوگو با این مجله، هوش مصنوعی را «تأثیرگذارترین فناوری عصر حاضر» توصیف و پیشبینی کرد که این فناوری در نهایت ارزش اقتصاد جهانی را از یکصد هزار میلیارد دلار به پانصدهزار میلیارد دلار خواهد رساند.
مجلهٔ تایم در عین حال، به جنبههای دیگری از این فناوری هم اشاره کرده است: از جمله دعواهای حقوقی که چتباتها را به نقشداشتن در خودکشی و بحرانهای سلامت روان، و یا سوقدادن کاربران به توهم و پارانویا متهم میکنند.
در یک نمونه، پدر و مادر یک نوجوان ۱۶ ساله کالیفرنیایی که جان خود را گرفته، از شرکت اوپن اِیآی شکایت کردهاند؛ چراکه ادعا میکنند پسرشان اطلاعات مربوط به شیوههای خودکشی را از چت جیپیتی گرفته بوده است.
تایم همچنین به نگرانیهای ناشی از جایگزینشدن هوش مصنوعی بهجای کارگران و کارکنان شرکتها و در نتیجه از دسترفتن مشاغل اشاره کرده است.
تامِس هادسِن، تحلیلگر ارشد موسسه تحقیقاتی «فارِستر»، انتخاب امسال این مجله را، «بازتابی واقعی از تأثیر اساسی هوش مصنوعی در این سال» دانست.
او در بیانیهای نوشت: «هوش مصنوعی، مرکز ثقل اقتصاد در سال ۲۰۲۵ و منشاء بحثهایی بیپایان در مورد تأثیر این فناوری بر شکل آیندهٔ جوامع بوده است.»
انتخاب «شخصیت سال» از سوی هفتهنامهٔ تایم، نوعی ارج نهادن به تأثیرگذارترین چهره یا چهرههای سال است. سال گذشته این عنوان به دونالد ترامپ رئیسجمهور منتخب آمریکا رسید. افرادی مثل ولودیمیر زلنسکی و تیلور سوئیفت هم از دیگر چهرههایی هستند که در سالهای اخیر این عنوان را از آن خود کردهاند.