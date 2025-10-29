شرکت تراشهسازی انویدیا روز چهارشنبه هفتم آبان به عنوان اولین شرکتی که ارزش بازار آن به «پنج تریلیون دلار» رسید، تاریخساز شد.
این موفقیت به لطف جهش خیرهکننده در ارزش سهام این شرکت و تثبیت جایگاه آن به عنوان مرکز رونق جهانی هوش مصنوعی حاصل شده است.
از زمان راهاندازی چتجیپیتی در سال ۲۰۲۲، سهام انویدیا ۱۲ برابر افزایش یافته است، زیرا تب هوش مصنوعی، شاخص اساندپی۵۰۰ در بازار سهام نیویورک را به بالاترین حد خود رسانده است.
این نقطه عطف جدید، تنها سه ماه پس از عبور انویدیا از مرز چهار تریلیون دلار رخ میدهد و از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال پیشی میگیرد و تقریباً معادل نصف اندازهٔ شاخص سهام معیار اروپا، شاخص استوکس۶۰۰، است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هم اکنون این بحث مطرح است که آیا ارزشگذاریهای حبابی بخش فناوری میتواند به حباب بزرگ بعدی منجر شود.
مت بریتزمن، تحلیلگر ارشد سهام، گفت: «رسیدن انویدیا به ارزش پنج تریلیون دلار چیزی بیش از یک نقطه عطف است؛ این یک اعلان است، زیرا انویدیا از یک سازندهٔ تراشه به یک خالق صنعت تبدیل شده است».
سهام انویدیا که در سانتا کلارا، کالیفرنیا، مستقر است پس از آنکه گزارش مالی مالی اخیر آن، تسلطش را در رقابت هوش مصنوعی تثبیت کرد، ۴.۶ درصد افزایش یافت.
جنسن هوانگ، مدیر عامل این شرکت، روز سهشنبه از سفارش ۵۰۰ میلیارد دلاری تراشههای هوش مصنوعی رونمایی کرد و گفت که قصد دارد هفت ابررایانه برای دولت ایالات متحده بسازد.
در همین حال، انتظار میرود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه در مورد تراشه بلکول انویدیا با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، گفتوگو کند. فروش این تراشهٔ پیشرفته بهدلیل کنترلهای صادراتی واشینگتن، به یکی از اختلافات اصلی طرفین تبدیل شده است.
جهش ارزش انویدیا، تحول سریع این شرکت از یک طراح تراشهٔ گرافیکی خاص به ستون فقرات صنعت جهانی هوش مصنوعی را برجسته میکند و مدیرعامل آن، هوانگ، را به یک نماد سیلیکون ولی تبدیل کرده است.
طبق گزارشهای نظارتی و محاسبات رویترز، با قیمتهای فعلی، ارزش سهام جنسن هوانگ در انویدیا به حدود ۱۷۹ میلیارد دلار رسیده است. او طبق فهرست میلیاردرهای فوربس، هشتمین فرد ثروتمند جهان است.
در حالی که انویدیا همچنان پیشتاز رقابت در حوزهٔ هوش مصنوعی است، ارزش بازار شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل و مایکروسافت نیز در ماههای اخیر از مرز چهار تریلیون دلار عبور کرده است.