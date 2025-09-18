«انویدیا»، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه در جهان، روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد که پنج میلیارد دلار در «اینتل» سرمایه‌گذاری می‌کند و با این شرکت بحران‌زده همکاری خواهد داشت.

انویدیا گفت که پنج میلیارد دلار برای خرید سهام عادی اینتل به قیمت هر سهم ۲۳ دلار و ۲۸ سنت هزینه خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری که نیازمند تأییدهای قانونی است، یک ماه پس از آن انجام می‌شود که دولت ایالات متحده ۱۰ درصد از سهام اینتل را خریداری کرد.

ینسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، این همکاری را «ترکیب دو پلتفرم در سطح جهانی» خواند و افزود که این اقدام قدرت اینتل در ساخت تراشه‌های رایانه‌ای، موسوم به سی‌پی‌یو، که بیشتر لپ‌تاپ‌ها را عملیاتی می‌کنند، را با تمرکز انویدیا بر تراشه‌های تخصصی گرافیکی که برای هوش مصنوعی حیاتی هستند، در هم می‌آمیزد.

او به خبرنگاران گفت: «این شراکت نشان می‌دهد که محاسبات کامپیوتری اساساً تغییر کرده است. دوران محاسباتِ شتاب‌یافته و مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده است».

در پی این اعلام، سهام اینتل در معاملات روز پنجشنبه تا ۲۸ درصد جهش کرد که بزرگ‌ترین افزایش یک‌روزه آن طی چندین دهه بود. سهام انویدیا هم نزدیک به چهار درصد رشد داشت.

بر اساس این توافق، اینتل برای مراکز داده تراشه‌های سفارشی خواهد ساخت که انویدیا آن‌ها را در پلتفرم‌های زیرساخت هوش مصنوعی خود به‌کار می‌گیرد. در محصولات رایانه‌های شخصی نیز، اینتل تراشه‌هایی خواهد ساخت که فناوری انویدیا در آن‌ها ادغام شده است.

این توافق برای اینتل حکم یک تکیه‌گاه حیاتی دارد؛ این شرکت پیشگام سیلیکون‌ولی بود و دهه‌ها رشد را در دوران رونق رایانه‌های شخصی تجربه کرد، اما پس از موج رونق تلفن‌های همراه بعد از معرفی آیفون در سال ۲۰۰۷ دچار رکود شد.

اینتل در سال‌های اخیر حتی بیشتر عقب افتاد، در حالی که رونق هوش مصنوعی انویدیا را به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل کرده است. اینتل در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار و در شش ماهه نخست امسال ۳.۷ میلیارد دلار زیان ثبت کرده است. انتظار می‌رود که این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۵ یک‌چهارم نیروی کار خود را تعدیل کند.

مدیرعامل انویدیا گفت که شرکت او حدود یک سال است با اینتل در حال مذاکره است.

لیپ‌بو تان، مدیرعامل اینتل، که روز پنج‌شنبه همراه با هوانگ در نشست خبری شرکت کرد، گفت از زمان انتصابش به‌عنوان مدیرعامل جدید اینتل در ماه مارس با انویدیا در تماس بوده است.

او افزود: «این یک نقطه عطف بسیار بزرگ و مهم است. من آن را یک فرصت دگرگون‌کننده می‌نامم که می‌توانیم با هم کار کنیم».

این توافق میان دو غول تراشه‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که چین به‌دنبال کاهش وابستگی خود به فناوری نیمه‌رسانای آمریکاست.

این هفته گزارش شد که مقام‌های چینی چندین شرکت بزرگ داخلی حوزهٔ فناوری را از خرید تراشه‌های انویدیا منع کردند و شرکت چینی هواوی نیز اعلام کرد که توسعه و تولید تراشه‌های هوش مصنوعی خود را گسترش می‌دهد.