نخستوزیر اسرائیل میگوید کشورش از این موضوع آگاه است که ایران اخیراً در حال انجام «رزمایشهای نظامی» بوده است و افزود که فعالیتهای هستهای تهران را با رئیسجمهور آمریکا مورد بحث قرار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه اول دیماه اظهار داشت: «ما این موضوع را زیر نظر داریم و تدارکات لازم را انجام میدهیم».
او تأکید کرد: «میخواهم برای ایران این موضوع را روشن کنم: هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبهرو خواهد شد».
نخستوزیر اسرائیل در مورد «رزمایشهای نظامی» ایران توضیح بیشتری نداد.
ساعاتی پیشتر از این اظهارات، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از «مشاهدات میدانی و گزارشهای مردمی» در مورد آزمایشهای موشکی ایران در نقاط مختلف کشور خبر داد.
این خبرگزاری بدون انتشار عکس یا فیلمی اعلام کرد که این گزارشها حاکی از «آزمایش موشکی در خرمآباد، مهاباد، اصفهان، تهران و مشهد» است.
منابع رسمی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
سایت «نورنیوز» نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نیز ویدئوهایی از آنچه که گفته میشود آزمایشهای موشکی ایران است منتشر کرد، اما جزئیاتی در مورد زمان و مکان آنها نداد.
اما دقایقی بعد، خبرگزاری صداوسیما به نقل از «برخی منابع آگاه» خبر داد که تصاویر منتشر شده ربطی به آزمایش موشکی نداشته و «صحت ندارد».
این خبرگزاری بدون نام بردن از «منابع آگاه» خود افزود که «امروز هیچ آزمایش موشکی صورت نگرفته است و رد سفید در آسمان خط عبور هواپیما در ارتفاع بالاست».
گمانهزنیها در مورد احتمال درگیری مجدد ایران و اسرائیل
تحولات تازه در ارتباط با افزایش تنش میان ایران و اسرائیل همزمان شده است با گزارش رسانههای بینالمللی مبنی بر اینکه نخستوزیر اسرائیل قرار است در دیدار ۹ دی خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، طرحی به وی ارائه کند که شامل گزینههای حملهٔ دوباره به ایران است.
شبکه انبیسی آمریکا هفته گذشته در گزارشی نوشت مقامهای اسرائیل معتقدند که ایران در حال افزایش تولید موشکهای بالستیک و بازسازی پدافند هوایی خود است و نگرانی فوری این کشور را برانگیخته است.
آمیت سگال، تحلیلگر ارشد سیاسی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، هم گفته که حکومت ایران درحالیکه در حوزهٔ هستهای دستکم بهطور علنی اقدام تازهای انجام نداده، اما آزمایشها و توانمندیهای موشکهای بالستیک خود را بهطور محسوسی افزایش داده است؛ موضوعی که بهگفته او از سوی مقامات اسرائیلی بهعنوان «تهدید وجودی» تلقی میشود.
رسانههای اسرائیلی در هفتههای اخیر گزارشهای زیادی دربارهٔ احتمال حملات جدید به ایران مطرح کردهاند و در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی ادعا میکنند که توان نظامی ایران پس از جنگ ۱۲روزه بیشتر شده و تهدیدات اسرائیل «نمایشی» است.
احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز ۳۰ آذر گفت تهران «تمامی تهدیدها را زیر نظر دارد و آنها را با دقت رصد میکند» و در عین حال تهدیدات اسرائیل را «کمارزش و نمایشی خواند».
بازدید فرمانده ارتش از یگانها در غرب ایران
در همین حال، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به غرب کشور رفته و از یگانهای ارتش در این منطقه بازدید کرده است.
امیر حاتمی در جریان این بازدید به خبرنگاران گفته که «تمام تحرکات دشمن را بهدقت رصد میکنیم و به هر شرارتی، با قاطعیت پاسخ خواهیم داد».
او افزوده که «روحیۀ همرزمان ما در مرزهای کشور بسیار خوب است و تجهیزات و امکانات آنان نیز متناسب با تجارب بهدست آمده از دفاع مقدس ۱۲ روزه، آماده شده است».
«دفاع مقدس ۱۲ روزه» که وی از آن سخن گفته است، اشاره دارد به جنگ ۱۲ روزهٔ بین ایران و اسرائیل در تابستان امسال که ۲۳ خرداد آغاز شد و در جریان آن پایگاههای نظامی ایران هدف قرار گرفتند و شماری از فرماندهان بلندپایهٔ جمهوری اسلامی و «دانشمندان هستهای» کشته شدند.
ایران در واکنش به تهاجم اسرائیل اقدام به پرتاب صدها موشک بالستیک و پهپاد به سوی خاک این کشور کرد که خسارات زیادی به اماکن شهری و برخی از مراکز نظامی اسرائیل وارد آورد.
اسرائیل در این جنگ با هدف قرار دادن رادارها و پدافند هوایی ایران عملاً آسمان کشور را در اختیار گرفت و بسیاری از پرتابگرهای موشکی ایران را نابود کرد.
در حالی که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، میزان نابودی این پرتابگرها را «کمتر از سه درصد» اعلام کرده است، اما مقامهای اسرائیلی بهویژه نتانیاهو مدعی نابودی «نیمی از موشکهای» ایران و حدود ۷۰ درصد از پرتابگرهای آن در جریان جنگ ۱۲ روزه شدهاند.