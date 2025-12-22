تغییر فاز تقابل؛ چرا اسرائیل روی موشکهای بالستیک ایران تمرکز کرده است؟
همزمان با افزایش گمانهزنیها دربارهٔ تغییر تمرکز اسرائیل از برنامهٔ هستهای ایران به توان موشکهای بالستیک، این پرسش کلیدی مطرح شده که آیا تلآویو قادر است برنامهٔ موشکی ایران را بهطور مؤثری هدف قرار دهد یا نه؛ پرسشی که در کنار ارزیابی توان دفاعی و تهاجمی دو طرف، نگرانی های جدی را نیز دربارهٔ پیامدهای یک درگیری نظامی گستردهتر در سطح منطقه بوجود آورده است. در همین زمینه، ارزیابی فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی در واشینگتن را دربارهٔ دلایل تمرکز بیشتر اسرائیل بر روی برنامهٔ موشکی ایران بشنوید.
