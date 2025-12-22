لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۰۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تغییر فاز تقابل؛ چرا اسرائیل روی موشک‌های بالستیک ایران تمرکز کرده است؟

تغییر فاز تقابل؛ چرا اسرائیل روی موشک‌های بالستیک ایران تمرکز کرده است؟
Embed
تغییر فاز تقابل؛ چرا اسرائیل روی موشک‌های بالستیک ایران تمرکز کرده است؟

No media source currently available

0:00 0:05:03 0:00
لینک مستقیم

هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ تغییر تمرکز اسرائیل از برنامهٔ هسته‌ای ایران به توان موشک‌های بالستیک، این پرسش کلیدی مطرح شده که آیا تل‌آویو قادر است برنامهٔ موشکی ایران را به‌طور مؤثری هدف قرار دهد یا نه؛ پرسشی که در کنار ارزیابی توان دفاعی و تهاجمی دو طرف، نگرانی های جدی را نیز دربارهٔ پیامدهای یک درگیری نظامی گسترده‌تر در سطح منطقه بوجود آورده است. در همین زمینه، ارزیابی فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی در واشینگتن را دربارهٔ دلایل تمرکز بیشتر اسرائیل بر روی برنامهٔ موشکی ایران بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG