علی شکوری‌ راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در سخنانی تازه گفت که دور تازه اعتراضات در ایران ناشی از انباشت نارضایتی‌های قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با «تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی» و همزمان با تعطیلات دانشگاه‌ها «برنامه‌ریزی شده بود تا» قابل مهار باشد. این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در سخنان خود در نشست «معاونین ستاد پزشکیان» که ۱۷ بهمن منتشر شد، گفت که نهادهای حکومتی برای به‌دست آوردن «بهانه سرکوب» معترضان از روش «کشته‌سازی از نیروهای خودی» استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه «تزریق کرده‌اند.» در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، گفت‌وگو کرده‌ایم.