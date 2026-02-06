.
«شروع خوب» برای ایران و آمریکا به چه معناست؟ گفتوگو با علی واعظ
مذاکرات ایران و آمریکا پس از وقفهای که در پی حمله اسرائیل به ایران اتفاق افتاد بار دیگر با آرایش جدید در مسقط برگزار شده است. طرف ایرانی بر تمرکز گفتوگوها بر مسئله هستهای و رفع تحریمها تأکید میکند اما طرف آمریکایی موضوع هستهای ایران را یکی از سرفصلها میداند و برد موشکهای بالستیک، گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و نوع رفتار حکومت تهران با شهروندانش را هم به میز مذاکره آورده است. اما پس از خشونتهای مرگبار سیاسی دیماه ۱۴۰۴ دو طرف چگونه و با چه ایدهای به مذاکرات برگشتهاند. عباس عراقچی گفته مذاکرات شروع خوبی داشت. علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو، در برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا با نگاهی به گفتههای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به احتمالات پیش رو پرداخته است.
