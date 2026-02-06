.
اهمیت انتخاب مسقط به جای آنکارا برای ایران چیست؟ گفتوگو با علی معموری
مذاکرات ایران و آمریکا پس از وقفهای طولانی به دنبال حمله اسرائیل به ایران در مسقط آغاز شد. پیشتر برخی منابع از انجام این مذاکرات در ترکیه خبر داده بودند. چرا انتخاب مسقط به عنوان محل برگزاری برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد و این انتخاب مورد توافق آمریکا هم است؟ علی معموری استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن در سیدنی در گفتوگو با برنامه رادیویی ساعت۱۴ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
بهمن ۱۷, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
بهمن ۱۶, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰