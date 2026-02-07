.
تعرفه ۲۵ درصدی بر تجارت با ایران؛ شمشیر دولبهای که برای جمهوری اسلامی تیزتر است
کاخ سفید جمعه ۱۷ بهمن اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، تعرفههای ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری دارند، اعمال میشود. مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریمها در موسسهٔ مطالعات اقتصاد بینالمللی وین، در برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا در اینباره گفته است.
