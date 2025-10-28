شرکت مایکروسافت و اوپنایآی به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، سازندهٔ هوش مصنوعی چتجیپیتی میتواند ساختار خود را به شرکت سهامی عام با مأموریت اجتماعی تغییر دهد و ارزش اوپنایآی را ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میکند.
به گزارش رویترز، این توافق یکی از محدودیتهای اصلی در جذب سرمایه را که از سال ۲۰۱۹ بر اوپنایآی تحمیل شده بود، برمیدارد. این محدودیت ناشی از قراردادی با مایکروسافت بود که به این غول فناوری حق استفاده از بخش عمدهای از محصولات و تحقیقات اوپنایآی را در ازای ارائهٔ خدمات پرهزینهٔ رایانش ابری میداد.
با اوجگیری محبوبیت چتجیپیتی، این محدودیتها به منبع اصلی تنش میان دو شرکت تبدیل شده بود.
طبق اعلام دو طرف، مایکروسافت حدود ۲۷ درصد از سهام «اوپنایآی گروپ» با ارزشی معادل ۱۳۵ میلیارد دلار را در اختیار خواهد داشت که کنترل آن در دست بنیاد غیرانتفاعی اوپنایآی خواهد بود.
مایکروسافت تاکنون ۱۳٫۸ میلیارد دلار در اوپنایآی سرمایهگذاری کرده و بر اساس این توافق، بازدهی نزدیک به ۱۰ برابر سرمایهگذاری اولیه خود به دست آورده است. سهام مایکروسافت نیز با ۲٫۵ درصد افزایش، ارزش بازار این شرکت را بار دیگر به بیش از چهار تریلیون دلار رساند.
این توافق، همکاری نزدیک دو شرکت را تا دستکم سال ۲۰۳۲ ادامه میدهد؛ از جمله یک قرارداد عظیم رایانش ابری و حفظ برخی حقوق مایکروسافت بر محصولات و مدلهای هوش مصنوعی اوپنایآی. حتی در صورت دستیابی این شرکت به «هوش عمومی مصنوعی» (ایجیآی)، یعنی نقطهای که در آن هوش مصنوعی بتواند به سطح توانایی یک انسان تحصیلکرده برسد، این توافق پابرجا میماند.
چتجیپیتی با بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر هفتگی تا ماه سپتامبر امسال، اکنون به چهرهٔ عمومی هوش مصنوعی تبدیل شده است. رشد سریع این سرویس، نیاز اوپنایآی به منابع مالی و توان پردازشی عظیم را افزایش داد و قرارداد با مایکروسافت مانعی بر سر راه جذب سرمایهگذاران جدید بود.
برت تیلور، رئیس هیئتمدیرهٔ بنیاد اوپنایآی، روز سهشنبه ششم آبان در بیانیهای گفت: «اوپنایآی بازسازی مالی خود را تکمیل کرده و ساختار شرکتیاش را سادهتر کرده است. سازمان غیرانتفاعی همچنان کنترل بخش تجاری را در دست دارد و اکنون مسیر مستقیمی به منابع عظیم تا پیش از رسیدن به ایجیآی دارد.»
توافق جدید همچنین مقرر میکند که ادعای اوپنایآی دربارهٔ دستیابی به ایجیآی باید توسط یک هیئت مستقل راستیآزمایی شود.
مایکروسافت همزمان اعلام کرد که اوپنایآی قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار برای خرید خدمات ابری «ازور» امضا کرده است. در مقابل، مایکروسافت دیگر حق اولویت در ارائهٔ خدمات رایانشی به اوپنایآی را نخواهد داشت.
مایکروسافت همچنین تأکید کرد که هیچ حقی نسبت به سختافزارهای تولیدشده توسط اوپنایآی نخواهد داشت.
در ماه مارس، اوپنایآی استارتاپ «آیاو پروداکتز» متعلق به جانی آیو، طراح مشهور سابق اپل، را در قالب قراردادی ۶٫۵ میلیارد دلاری خریداری کرده بود.