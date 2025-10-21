شرکت اوپنایآی، سازندهٔ هوش مصنوعی چتجیپیتی، روز سهشنبه ۲۹ مهر از مرورگر جستوجوی جدیدی با نام «اطلس» رونمایی کرد که با تکیه بر تواناییهای هوش مصنوعی این شرکت، چالشی مستقیم برای گوگل کروم محسوب میشود.
سام آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، در مراسم معرفی که به شکل زنده پخش میشد گفت: «این یک مرورگر وب مبتنی بر هوش مصنوعی است که حول محور چتجیپیتی ساخته شده است.»
اوپنایآی در ماههای اخیر تلاشهای خود را برای رقابت با گوگل افزایش داده است؛ در حالی که گوگل نیز با سرعت در حال افزودن قابلیتهای هوش مصنوعی به موتور جستوجو و سایر بخشهای پلتفرم خود است.
آلتمن به همراه گروهی از مدیران شرکت خود، حالت جدیدی به نام «ایجنت مُد» (حالت نماینده) را معرفی کردند که در آن، چتبات میتواند بهجای کاربر در اینترنت جستوجو کند.
به گفتهٔ آلتمن، در این حالت، چتجیپیتی بهطور مستقل از مرورگر وب استفاده میکند و نتایج حاصل از جستوجوی خود را در اختیار کاربر میگذارد.
او توضیح داد: «در این حالت، چتجیپیتی به دادهها و تنظیمات شما دسترسی دارد و خودش در وب میچرخد. شما میتوانید روند کارش را تماشا کنید یا نکنید. مهم این است که به جای شما از اینترنت استفاده میکند.»
طبق گفتهٔ آلتمن، مرورگر اطلس از روز سهشنبه برای رایانههایی که از سیستمعامل اپل استفاده میکنند در دسترس قرار میگیرد، اما «حالت نماینده» فقط برای کاربران نسخههای `غیر رایگان چتجیپیتی فعال خواهد بود.
او افزود: «ما میخواهیم این مرورگر را هرچه سریعتر برای ویندوز و دستگاههای موبایل نیز عرضه کنیم، اما هنوز جدول زمانی مشخصی نداریم. این پروژه در مراحل اولیه توسعه قرار دارد.»
قابلیتهایی که در پخش زندهٔ معرفی اطلس نمایش داده شدند، مشابه ویژگیهایی بودند که پیشتر در مرورگرهای اینترنتی گوگل کروم و مایکروسافت اج وجود داشتند.
رقبای بزرگ صنعت فناوری شامل آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت و شرکت ایکسایآی متعلق به ایلان ماسک از زمان عرضهٔ نسخهٔ نخست چتجیپیتی در اواخر سال ۲۰۲۲، میلیاردها دلار در حوزهٔ هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند.
عرضهٔ مرورگر اطلس درست پس از آن انجام شد که گوگل در پروندهٔ رقابت تجاری بزرگ خود در آمریکا از انحلال مرورگر کروم نجات یافت. با این حال، قاضی پرونده دستور به اجرای اصلاحاتی داد که تأثیر آنها هنوز روشن نیست، بهویژه در شرایطی که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به رقیبی برای موتورهای جستوجو است.
قاضی امیت مهتا که سال گذشته گوگل را به حفظ غیرقانونی انحصار در جستوجوی آنلاین متهم کرده بود، گوگل را مجبور به فروش مرورگر کروم نکرد، اما دستور داد این شرکت دادههای خود را با سایر شرکتها به اشتراک بگذارد تا بتوانند موتورهای جستوجوی خود را توسعه دهند.
بر اساس حکم او همچنین امضای قراردادهای انحصاری که گوگل را تنها موتور جستوجوی پیشفرض روی دستگاهها یا خدمات میکرد، منع شده است.
این قاضی آمریکایی اعلام کرد که از زمان آغاز پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا و ۱۱ ایالت علیه گوگل در سال ۲۰۲۰، چشمانداز بازار به شکل قابل توجهی تغییر کرده است.