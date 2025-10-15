گوگل اعلام کرد در پنج سال آینده ۱۵ میلیارد دلار در هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد و هم‌زمان از ساخت یک مرکز عظیم داده و پایگاه هوش مصنوعی در این کشور خبر داد.

توماس کوریان، مدیرعامل گوگل کلاد، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر در مراسمی در دهلی نو با اعلام این خبر گفت: «این بزرگ‌ترین مرکز هوش مصنوعی است که ما خارج از ایالات متحده در آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

به‌گفتهٔ او، تقاضا برای ابزارها و راهکارهای هوش مصنوعی در میان شرکت‌ها و کاربران در هند به سرعت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود شمار کاربران اینترنت در این کشور تا پایان سال از ۹۰۰ میلیون نفر فراتر رود.

کوریان از «سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری طی پنج سال» و ایجاد «مرکز هوش مصنوعی در مقیاس گیگاوات در شهر بندری ویساکاپاتنام» در ایالت آندرا پرادش خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، او افزود گوگل قصد دارد ظرفیت این مرکز را به چند گیگاوات افزایش دهد و این پروژه را به «ستون فقرات دیجیتال برای اتصال بخش‌های مختلف هند» تشبیه کرد.

در سطح جهانی، مراکز داده حوزه‌ای با رشد فوق‌العاده هستند که به نیاز روزافزون برای ذخیره‌سازی انبوه داده‌های دیجیتال و آموزش و اجرای ابزارهای پرمصرف هوش مصنوعی پاسخ می‌دهند.

نخست‌وزیر نارندرا مودی با ابراز خرسندی گفت این پروژه به «رشد اقتصاد دیجیتال و تثبیت جایگاه هند به‌عنوان یک رهبر جهانی در فناوری» کمک خواهد کرد.

ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، هم در شبکهٔ ایکس نوشت که دربارهٔ این «تحول تاریخی» با مودی گفت‌وگو کرده است.

او نوشت: «این مرکز ترکیبی است از ظرفیت پردازشی در مقیاس گیگاوات، یک درگاه بین‌المللی زیردریایی جدید و زیرساخت انرژی گسترده. از طریق آن فناوری پیشرفتهٔ خود را در اختیار شرکت‌ها و کاربران هندی قرار می‌دهیم تا نوآوری در حوزهٔ هوش مصنوعی را شتاب ببخشیم و رشد در سراسر کشور را تقویت کنیم.»

«داده، نفت جدید است»

وزیر فناوری اطلاعات هند، آشوینی وایشناو، از گوگل به‌خاطر این سرمایه‌گذاری تشکر کرد و گفت: «این زیرساخت دیجیتال کمک بزرگی به تحقق اهداف چشم‌انداز هوش مصنوعی هند خواهد کرد.»

وزیر فناوری ایالت آندرا پرادش هم در شبکهٔ ایکس نوشت که این توافق نتیجهٔ «یک سال گفت‌وگو و تلاش بی‌وقفه» بوده است. او افزود: «داده، نفت جدید است و مراکز داده پالایشگاه‌های جدید هستند. این درباره نقش مهم هند در عرصه جهانی است.»

در هفته‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی آمریکایی که می‌کوشند کاربران اقتصاد پنجم جهان را جذب کنند، موجی از اعلامیه‌ها دربارهٔ گسترش فعالیت خود در هند منتشر کرده‌اند.