رهبران دانمارک، گرینلند و چند کشور اروپایی بار دیگر دربارهٔ اظهارات دوبارهٔ رئیس‌جمهوری آمریکا برای انضمام گریلند به خاک ایالات متحده هشدار دادند.

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۴ دی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که گرینلند «در محاصرهٔ کشتی‌های روسیه و چین قرار گرفته و از دانمارک هم کاری بر نمی‌آید».

او به مجلهٔ آتلانتیک گفت: «ما به دلایل دفاعی واقعا به گرینلند نیاز داریم».

این اظهارات واکنش دانمارک و همسایگان شمالی‌اش، سوئد، نروژ و فنلاند، را به‌دنبال داشت.

مِتِه فردریکسِن نخست‌وزیر دانمارک، روز دوشنبه ۱۵ دی به خبرنگاران گفت: «دیگر بس است! من به روشنی موضع پادشاهی دانمارک در این زمینه را اعلام کرده‌ام و گرینلند هم بارها تأکید کرده که نمی‌خواهد بخشی از ایالات متحده باشد».

گرینلند، بزرگترین جزیرهٔ جهان با جمعیتی حدود ۵۷ هزار تن، سرزمینی خودمختار، متعلق به دانمارک است که در حد فاصل اقیانوس‌های اطلس و منجمد شمالی قرار گرفته و دارای منابع سرشاری از کانی‌های ارزشمند و کمیاب است.

نخست‌وزیر دانمارک با اشاره به عضویت کشورش، و به تبع آن گریلند در پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، گفت: «اگر ایالات متحده به یک عضو دیگر ناتو حمله کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این به معنای پایان همه‌چیز،‌ از جمله ناتو و توافق‌های امنیتی پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود».

فردریکسِن همچنین با اشاره‌ای ضمنی به تحولات سریع در ونزوئلا و بازداشت ناگهانی نیکلاس مادورو، و اشاره دونالد ترامپ به احتمال اقدام نظامی در کلمبیا و نقاط دیگر، هشدار داد که «متاسفانه باید سخنان رئیس‌جمهور ایالات متحده دربارهٔ علاقه‌اش به گرینلند را جدی گرفت».

یِنس فردریک نیلسِن نخست‌وزیر گرینلند، هم با انتشار پستی روی فیس‌بوک نوشت: «دیگر بس است... خیال‌پردازی دربارۀ انضمام را کنار بگذارید».

در همین حال، مقام‌های سایر کشورهای اروپایی نیز در دفاع از حق حاکمیت دانمارک و مردم گرینلند موضع‌گیری کردند.

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا، تأکید کرد که «آینده گرینلند را گرینلندی‌ها و پادشاهی دانمارک رقم خواهند زد و نه هیچ کس دیگر».

یوهان وادِه‌فول، وزیر خارجه آلمان، هم با تأکید بر تعلق گرینلند به دانمارک، پیشنهاد داد که ناتو باید تقویت توان دفاعی‌ این سرزمین خودمختار را مد نظر قرار دهد.

فرانسه هم گرینلند را متعلق به مردم این جزیره دانست و یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا نیز ادامهٔ پایبندی اتحادیه اروپا به اصل حاکمیت ملی را یادآوری کرد.

دونالد ترامپ از حدود یک‌سال پیش، بارها بر «اهمیت استراتژیک گرینلند برای امنیت ملی ایالات متحده» تاکید و حتی به‌تازگی جِف لَندری فرماندار لوئیزیانا را به‌عنوان نمایندهٔ ویژه در امور گرینلند منصوب کرده است.

کِیتی میلر، دستیار سابق دونالد ترامپ، روز ۱۳ دی تصویری از گرینلند را با رنگ‌های پرچم آمریکا منتشر کرد و نوشت «به‌زودی»؛ اقدامی که از سوی نخست‌وزیر گرینلند، «بی‌احترامی» توصیف شد.

یِسپِر مولر سورِنسِن سفیر دانمارک در واشینگتن هم با اشاره به همکاری‌های دو کشور، نوشت: «ما متحدانی نزدیک هستیم و باید به همکاری‌‌های خود بر همین اساس ادامه دهیم».