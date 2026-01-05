نیکلاس مادورو، رئیسجمهور برکنارشده ونزوئلا، روز دوشنبه ۱۵ دیماه در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد و در برابر چهار اتهام، ازجمله «تروریسم مواد مخدر»، خود را بیگناه دانست.
مادوروی ۶۳ ساله در دادگاه در برابر چهار فقره اتهام کیفری، از جمله تروریسم مواد مخدر، توطئه برای واردات کوکائین و نیز نگهداری سلاحهای خودکار و ادوات مخرب، اعلام بیگناهی کرد.
او از طریق مترجم گفت: «من بیگناهم. من مجرم نیستم. آدم شریفی هستم. من هنوز رئیسجمهور کشورم هستم».
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، آلوین هلرستاین، سخنانش را قطع کرد.
همسر مادورو، سیلیا فلورس، نیز خود را بیگناه دانست. جلسه بعدی دادگاه برای ۱۷ مارس تعیین شد.
مادورو متهم است بر شبکهای برای قاچاق کوکائین نظارت داشته که با گروههای خشونتگرا از جمله کارتلهای سینالوآ و زِتاس در مکزیک، شورشیان فارک در کلمبیا و باند «ترن د آراگوآ» در ونزوئلا همکاری میکرده است.
مادورو مدتهاست این اتهامها را رد میکند و میگوید اینها پوششی برای مقاصد امپریالیستی در قبال ذخایر غنی نفتی ونزوئلاست.
در حالی که رهبران جهان و سیاستمداران آمریکایی با پیامدهای دستگیری بیسابقه یک رئیس دولت دستوپنجه نرم میکردند، فرمانی اضطراری در ونزوئلا، که متن کامل آن روز دوشنبه منتشر شد، به پلیس دستور داد هر کسی را که از حمله آمریکا در روز شنبه حمایت کرده، تعقیب و بازداشت کند.
همچنین روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره پیامدهای این عملیات بحث کرد؛ عملیاتی که از سوی روسیه، چین و متحدان چپگرای ونزوئلا محکوم شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره بیثباتی در ونزوئلا و قانونیبودن حمله ترامپ ابراز نگرانی کرد؛ حملهای که از زمان تهاجم آمریکا به پاناما در سال ۱۹۸۹، نمایشیترین مداخله ایالات متحده در آمریکای لاتین به شمار میرود.
نیروهای ویژه آمریکا روز ۱۳ دیماه با بالگرد وارد کاراکاس شدند، حلقه امنیتی او را در هم شکستند و مادورو و همسرش را محل اقامتش بیرون کشیدند و با خود بردند.
حضور در دادگاه با دستبند پلاستیکی
مادورو ظهر دوشنبه به وقت نیویورک، با دستهایی که با بست پلاستیکی بسته شده بود، و همسرش سیلیا فلورس، با اسکورت نگهبانان مسلح، از بازداشتگاهی در بروکلین به سوی بالگردی که عازم دادگاه بود منتقل شدند.
قاضی، جلسهٔ رسیدگی را ساعت ۱۲:۰۲ ظهر در دادگاه فدرال منهتن با مرور اتهامهای مندرج در کیفرخواست آغاز کرد. مادورو که لباس نارنجی و بژ زندان به تن داشت، از طریق هدفون و با کمک مترجم گوش میداد.
هلرستاین از مادورو خواست بایستد و هویتش را تأیید کند. او به زبان اسپانیایی پاسخ داد.
قاضی به این زوج گفت حق دارند کنسولگری ونزوئلا را از بازداشتشدنشان مطلع کنند.
دادستانها میگویند مادورو از زمانی که در سال ۲۰۰۰ کار خود را در مجمع ملی ونزوئلا آغاز کرد تا دوران تصدیاش بهعنوان وزیر خارجه و سپس انتخابش در سال ۲۰۱۳ بهعنوان جانشین رئیسجمهور پیشین، هوگو چاوز، در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
دادستانهای فدرال نیویورک نخستینبار در سال ۲۰۲۰ او را در چارچوب یک پروندهٔ طولانیمدت قاچاق مواد مخدر علیه مقامهای فعلی و سابق ونزوئلا و چریکهای کلمبیایی متهم کردند. کیفرخواست بهروزشدهای که روز ۱۳ دی علنی شد، چند جزئیات جدید و متهمان تازهای را اضافه کرده است؛ از جمله سیلیا فلورس.
ایالات متحده از زمانی که مادورو پیروزی خود را در انتخابات ۲۰۱۸ اعلام کرد که با اتهامهای گسترده دربارهٔ بینظمیهای فراوان همراه بود، او را دیکتاتوری نامشروع دانسته است.