پزشکیان و وزارت بهداشت از «بررسی» حملهٔ مأموران به بیمارستان ایلام خبر دادند

بهدنبال یورش مأموران نظامی و انتظامی به بیمارستان شهر ایلام در پی اعتراضات مردمی یکشنبهشب، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران خبر این حمله را تأیید و اعلام کرد که وزیر دستور بررسی این موضوع را داده است.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری هم روز دوشنبه ۱۵ دی گفت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دستوری به وزیر کشور مأموریت داد «تا با تشکیل تیم ویژهای به بررسی همهجانبهٔ حوادث ایلام پرداخته و در اسرع وقت گزارشی جامع، دقیق و همهجانبه از علل بروز ناآرامیها و نحوه مواجهه با آن را ارائه کند».
بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، درگیری یکشنبهشب بین معترضان و نیروهای ضدشورش در شهر ایلام بسیار شدید بود تا جایی که نیروهای امنیتی به بیمارستان امام خمینی این شهر یورش بردند و معترضان را تعقیب کردند.
ویدئوها نشان میدهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگهای ساچمهای و گاز اشکآور شلیک میکنند.
روابط عمومی وزارت بهداشت روز دوشنبه در بیانیهای گفت: «در روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامیها در تعدادی از شهرهای کشور، متأسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانسهای اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمهدیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بودهایم».
به گفتهٔ این روابط عمومی، «بیمارستانها، آمبولانسها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و داراییهایی عمومیاند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند».
این بیانیه میافزاید: «در همین راستا و در پی حادثهٔ رخداده در بیمارستان شهر ایلام، بهدستور صریح وزیر بهداشت، موضوع درگیری در این مرکز درمانی بهصورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته و نتایج آن در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد».
سایت «امتداد» روز دوشنبه گزارش داد که بخشی از زدوخوردهای یکشنبهشب در مقابل بیمارستان امام ایلام بین نیروهای نظامی و همراهان بیمار و معترضان، «به درگیریها در منطقه ملکشاهی این استان باز میگردد».
این سایت به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته که در پی اعتراضهای شهرستان ملکشاهی، «به معترضان تیر جنگی شلیک شد و تیرها ساچمهای نبوده است».
این گزارش میگوید: «در پی تیراندازی به معترضان حدود ۱۲ نفر زخمی میشوند. سه نفر از زخمیها در مسیر انتقال به بیمارستان مرکز استان فوت کردهاند چرا که در منطقه ملکشاهی بیمارستان وجود ندارد و باید آنها به مرکز استان منتقل میشدند که به اتاق عمل هم نمیرسند».
برخی از افرادی که در مقابل بیمارستان امام یا در داخل آن مورد حملهٔ نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفتند، از همراهان زخمیهای درگیریهای ملکشاهی بودهاند.
در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پستی در شبکهٔ ایکس با اشاره به این سرکوبها نوشت: «به گلوله بستن مردم شجاع و نجیب ملکشاهی، قتل جوانان این شهر، و سپس حملهٔ بزدلانه مزدوران رژیم به بیمارستان ایلام، جنایتی آشکار است؛ و یادآور کشتار مردم زاهدان در جمعهٔ خونین ۱۴۰۱».
او افزود: «رژیمی که جوانان بیسلاح را میکشد و به مراکز درمانی یورش میبرد، هیچ مشروعیتی ندارد و رفتنی است».
او خطاب به مردم این شهرستان گفته که «به شما اطمینان میدهم که خامنهای و سرکردگان فاسد و قاتل جمهوری اسلامی، تقاص این جنایت را پس خواهند داد».