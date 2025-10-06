«ایامدی»، شرکت مشهور سازنده تراشههای کامپیوتری، روز دوشنبه ۱۴ مهر اعلام کرد در قراردادی چندساله، تراشههای هوش مصنوعی به «اوپنایآی»، سازنده چتجیپیتی عرضه خواهد کرد.
این توافق میتواند سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای ایامدی به همراه داشته باشد و به شرکت سازنده هوش مصنوعی این امکان را بدهد تا حدود ۱۰ درصد از سهام ایامدی را خریداری کند.
بعد از اعلام این خبر، سهام ایامدی بیش از ۳۴ درصد جهش کرد و به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته، یعنی ۲۲۶٫۷۱ دلار رسید و حدود ۸۰ میلیارد دلار به ارزش بازار آن افزود.
این قرارداد که در میان موجی از تعهدات سرمایهگذاری امضا شده، نشاندهنده اشتیاق سیریناپذیر اوپنایآی و کل صنعت هوش مصنوعی به قدرت پردازشی است؛ در حالی که شرکتها برای توسعه فناوریای که بتواند با هوش انسانی برابری کند یا از آن فراتر رود، رقابت میکنند.
این توافق به اوپنایآی فرصتی میدهد تا در یکی از بزرگترین رقبای انویدیا سهیم شود و نشانهای از اعتماد بزرگ به تراشهها و نرمافزارهای هوش مصنوعی ایامدی است.
فارست نرود، معاون اجرایی ایامدی، روز یکشنبه به رویترز گفت: «ما این قرارداد را نه تنها برای ایامدی بلکه برای کل صنعت، یک تحول اساسی میدانیم.»
بر اساس این توافق، در چند سال آینده صدها هزار تراشه هوش مصنوعی ایامدی (واحدهای پردازش گرافیکی یا GPU) معادل شش گیگاوات مستقر خواهند شد؛ مقداری برابر با مصرف برق پنج میلیون خانوار آمریکایی یا سه برابر برق تولیدی سد هوور.
ایامدی اعلام کرد که اوپنایآی از سال آینده تأسیسات یک گیگاواتی مبتنی بر سری جدید تراشههای MI450 ایجاد خواهد کرد و از آن زمان، ایامدی شروع به شناسایی درآمد از این قرارداد میکند.
مدیران ایامدی انتظار دارند این توافق سالانه دهها میلیارد دلار درآمد خالص ایجاد کند. بهدلیل اثرات زنجیرهای این قرارداد، ایامدی پیشبینی میکند که در چهار سال آینده از اوپنایآی و دیگر مشتریان، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد جدید به دست آورد.
به گفته سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، این قرارداد به شرکت او کمک میکند تا زیرساختهای کافی برای پاسخگویی به نیازهای روبهرشد هوش مصنوعی ایجاد کند.
هنوز مشخص نیست که این سازنده هوش مصنوعی چگونه قرارداد عظیم با ایامدی را تأمین مالی خواهد کرد.
بر اساس گزارشهای رسانهای، اوپنایآی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۴٫۳ میلیارد دلار درآمد داشته و ۲٫۵ میلیارد دلار از نقدینگی خود را مصرف کرده است؛ زیرا این استارتاپ در جذب استعدادهای برتر و توسعه ابزارهای جدید هوش مصنوعی سرمایهگذاری سنگینی کرده است.
از سوی دیگر، تحلیلگران بهطور میانگین برآورد میکنند ایامدی امسال حدود ۳۲٫۷۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند.
در چارچوب این توافق، ایامدی اختیار خرید ویژهای صادر کرده است که به اوپنایآی اجازه میدهد در طول مدت قرارداد تراشهها، تا ۱۶۰ میلیون سهم ایامدی را به قیمت هر سهم ۱ سنت خریداری کند. این اختیار خرید بهصورت مرحلهای و بر اساس اهداف مشخصشده بین دو شرکت فعال میشود.
اولین مرحله پس از ارسال اولیه تراشههای MI450 در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ فعال خواهد شد. سایر مراحل شامل اهداف خاصی برای قیمت سهام ایامدی است که در نهایت تا ۶۰۰ دلار برای هر سهم افزایش مییابد تا آخرین بخش سهام آزاد شود.
ارزش فعلی اوپنایآی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.