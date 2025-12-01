با پایان گفت‌وگوهای مقام‌های ارشد آمریکا و اوکراین در ایالت فلوریدا، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، این نشست را «بسیار پربار» توصیف کرد، اما گفت برای دستیابی به طرحی برای پایان‌دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین «هنوز کار بیشتری باقی مانده است».

روبیو روز یک‌شنبه نهم آذر به خبرنگاران گفت این نشست پس از گفت‌وگوهای ژنو و رخدادهای دیپلماتیک هفته گذشته، پیشرفتی دیگر بوده، «اما کارهای بیشتری باید انجام شود».

او بدون ارائه جزئیات افزود: «مسائل پیچیده‌اند و طرف دیگری هم وجود دارد که باید بخشی از این معادله باشد»، اشاره‌ای مستقیم به روسیه.

به گفته او، تماس‌ها با مسکو «در سطوح مختلف» ادامه دارد و استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، «این هفته» راهی مسکو خواهد شد.

قرار است ویتکاف اول دسامبر (۱۰ آذر) با مقام‌های روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، دیدار کند. این ششمین دیدار او با پوتین از ابتدای سال میلادی تاکنون خواهد بود.

پیشرفت ملموس از نگاه کی‌یف، اما بدون جزئیات

رستم عمرُف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین و رئیس هیئت گفت‌وگوکننده کی‌یف، مذاکرات فلوریدا را «معنادار و موفق» خواند و گفت «پیشرفت ملموسی» به‌سوی برقراری «صلح عادلانه» حاصل شده است.

او در تلگرام نوشت: «نشست دشوار اما پرباری بود… هنوز کار زیادی باقی است و مشورت‌ها برای گام‌های بعدی ادامه خواهد داشت.»

یک منبع نزدیک به تیم اوکراین نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است گفت‌وگوها «آسان نبود» و «جست‌وجو برای فرمول‌ها و راه‌حل‌ها ادامه دارد».

این مذاکرات در هالندیل، در شمال میامی، برگزار شد؛ جایی که تلاش‌ها برای یافتن چارچوبی قابل‌قبول برای هر دو طرف، سرعت گرفته است.

پیش از نشست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرده بود که طرف آمریکایی «رفتاری سازنده» دارد و «در روزهای آینده امکان مشخص‌کردن گام‌های لازم برای پایان آبرومندانه جنگ وجود دارد».

زلنسکی همچنین گفت با مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو گفت‌وگو کرده تا مواضع در جریان روند صلح هماهنگ بماند.

واکنش اروپا؛ زلنسکی راهی پاریس می‌شود

همزمان، کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، یکم دسامبر میزبان زلنسکی خواهد بود تا دربارهٔ «شرایط لازم برای صلحی عادلانه و پایدار» گفت‌وگو کنند. فرانسه از حامیان اصلی کی‌یف در اروپا بوده است.

این تحرک دیپلماتیک پس از آن شدت گرفته که طرح ۲۸ ماده‌ای پیشنهادی دولت دونالد ترامپ، که به‌نظر بسیاری از اوکراینی‌ها «همسو با خواسته‌های مسکو» بود، اعتراضاتی جدی در کی‌یف برانگیخت.

پس از گفت‌وگوهای ژنو، نسخه تازه‌ای با ۱۹ بند تدوین شد، اما همچنان موضوعاتی کلیدی مانند سرنوشت بخش‌هایی از دونباس، چشم‌انداز عضویت اوکراین در ناتو و سقف احتمالی برای اندازه نیروهای مسلح کی‌یف، حل‌نشده باقی مانده است.

هفته‌ای پرتنش؛ استعفا در کی‌یف و بحران سیاسی تازه

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اوکراین یکی از پرتنش‌ترین هفته‌های سیاسی سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که با استعفای آندری یرماک، از چهره‌های بانفوذ دفتر ریاست‌جمهوری، پایان یافت.

استعفای او تنها چند ساعت پس از بازرسی دفترش در جریان تحقیقات فساد مرتبط با قراردادهای دفاعی ثبت شد. دو وزیر در این پرونده برکنار شده‌اند.





یرماک که هنوز به‌طور مستقیم متهم نشده، گفته است بازرسان «به همه‌چیز دسترسی کامل» داشته‌اند و او «همکاری کامل» ارائه کرده است. هرچند زلنسکی مستقیماً در این پرونده دخیل دانسته نشده، بحران سیاسی موجود به بزرگ‌ترین چالش دوران بیش از شش‌ساله ریاست‌جمهوری او تبدیل شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز نهم آذر هشدار داد که این بحران «به روند صلح کمکی نمی‌کند» و گفت «اوکراین مشکلات کوچکی دارد».

در میدان جنگ، کی‌یف ضمن تلاش برای مهار ارتش بزرگ‌تر و مجهزتر روسیه، حمله به اهداف داخل خاک روسیه را افزایش داده و به‌ویژه زیرساخت‌های نفتی و انرژی آن کشور را هدف گرفته است.

در همین حال، سرویس اطلاعات اصلی اوکراین ویدئویی منتشر کرده که ادعا می‌کند پهپادهای دریایی این کشور دو نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده‌اند؛ شبکه‌ای از کشتی‌هایی که طبق گزارش‌ها برای دور زدن تحریم‌های غرب و فروش نفت روسیه استفاده می‌شوند.