اوکراین دو نفتکش از ناوگان سایه روسیه را در دریای سیاه «هدف قرار داد»

یک مقام امنیتی اوکراین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروی دریایی این کشور دو فروند از نفتکش‌های ناوگان سایه روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده است.

به گفته این مقام از سازمان امنیت اوکراین که روز شنبه، هشتم آذرماه، با دست‌کم دو رسانه غربی، سی‌ان‌ان و رویترز، گفت‌وگو کرده، این دو نفتکش با شهپادهای زیردریایی اوکراین هدف قرار گرفته‌اند.

خبر انفجار و آتش‌سوزی در دو نفتکش «تحریم‌شده» روسیه به نام‌های ویرات و کایروس روز جمعه گذشته اولین بار توسط رسانه‌های ترکیه منتشر شد.

به گفته مقام امنیتی اوکراین، این دو نفتکش خالی برای بارگیری در حال رفتن به بندر نووُروسیسک روسیه در دریای سیاه بودند که از بزرگ‌ترین ترمینال‌های نفتی این کشور به شمار می‌رود.

این مقام که به نامش اشاره نشده علاوه بر بیانیه مکتوب، یک ویدئو هم به رسانه‌ها نشان داده که، به نوشته رویترز، نشان می‌دهد شهپادها با سرعت به سوی یک نفتکش روس می‌روند و به آن آسیب جدی وارد می‌کنند.

اوکراین که ماه‌هاست پالایشگاه‌های نفت روسیه را در داخل خاک این کشور هدف قرار می‌دهد بارها از متحدان غربی خود خواسته است که ناوگان سایه روسیه را متوقف کنند، ناوگانی که در فضای گسترده تحریم کار رساندن نفت روسیه به مشتریان خارجی را انجام می‌دهد.

حملات پهپادی دوربرد اوکراین به تأسیسات تولید نفت و گاز روسیه، به‌گفتهٔ کارشناسان، تاکنون ده درصد از ظرفیت پالایش این کشور را از کار انداخته است.

بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا احتمال می‌دهد که ناوگان اشباح یا ناوگان در سایه روسیه شامل ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ فروند نفتکش است، در حالی که تاکنون تنها کمی بیش از ۴۰۰ کشتی این ناوگان و همچنین نهادهایی که امکان فعالیت این ناوگان را فراهم می‌کنند، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

پیشنهاد بازرسی این نفتکش‌ها در آستانهٔ نشست روز دوشنبه ۲۸ مهر وزیران خارجه اتحادیه اروپا رونمایی شد.

هفت قدرت صنعتی در گروه موسوم به جی‌۷ نیز به‌تازگی توافق کردند شریک یک تلاش مشترک برای مهار درآمدهای نفتی و گازی روسیه باشند و کشورهایی را که به مسکو در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند و همچنین کشورهایی را که واردات نفت از روسیه را افزایش داده‌اند، هدف قرار دهند.

خبر حمله اوکراین به دو نفتکش روسی در روزی منتشر می‌شود که حمله گستردهٔ پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین در نخستین ساعات بامداد شنبه هشتم آذر سه کشته و نزدیک به ۳۰ زخمی بر جا گذاشت و بیش از ۶۰۰ هزار خانوار را از روشنایی محروم کرد.

روسیه اما هنوز به خبر حمله به نفتکش‌ها واکنش نشان نداده است.

همزمان یک مقام فرانسوی خبر داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قرار است روز دوشنبه در پاریس مهمان همتای فرانسوی‌اش، امانوئل مکرون، باشد تا درباره «شرایط صلحی پایدار و عادلانه» گفت‌وگو کنند.

این در حالی است که ساعتی پیشتر زلنسکی خود خبر داده بود که هیئتی بلندپایه را برای گفت‌وگو با مقامات آمریکایی به واشینگتن فرستاده است تا درباره طرح صلح ترامپ مذاکره کنند.

رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرحی ۲۸ ماده‌ای پرده برداشت که به گفته او می‌توانست پایان‌بخش جنگ در اوکراین باشد؛ اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین.

گفت‌وگوهای ژنو در آغاز هفته گذشته منجر به چارچوبی «به‌روز و اصلاح‌شده» در قالب طرحی ۱۹ ماده‌ای شد که، به‌ گفتۀ کاخ سفید و دفتر زلنسکی، می‌تواند صلحی «پایدار و عادلانه» به همراه آورد.

اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس‌ترین مسائل هنوز حل نشده‌اند، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک که کرملین مصمم به تصرف آن است.

سپس موضع‌گیری ولادیمیر پوتین اوضاع را پیچیده‌تر کرد: او ضمن اشاره به این که این طرح می‌تواند مبنایی برای توافق‌های آینده باشد، گفت رهبری اوکراین را مشروع نمی‌داند. پوتین همچنین خواستار آن شد که نیروهای اوکراین سرزمین‌هایی را که در حال دفاع از آنها هستند به روسیه واگذار کنند.