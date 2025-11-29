حمله گسترده هوایی و شبانه روسیه به اوکراین صدها هزار نفر را در تاریکی گذاشت

حمله گستردهٔ پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین در نخستین ساعات بامداد شنبه هشتم آذر سه کشته و نزدیک به ۳۰ زخمی بر جا گذاشت و بیش از ۶۰۰ هزار خانوار را در تاریکی گذاشت.

در سوی مقابل این جنگ، حملات پهپادی دوربرد اوکراین به تأسیسات تولید نفت و گاز روسیه، به‌گفتهٔ کارشناسان، تاکنون ۱۰ درصد از ظرفیت پالایش این کشور را از کار انداخته است.

و این‌ها در حالی است که ایالات متحده همچنان در تلاش است تا گفت‌وگوهای صلح میان روسیه و اوکراین را میانجی‌گری کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد روسیه در حملهٔ شب گذشته حدود ۳۶ موشک و نزدیک به ۶۰۰ پهپاد به کار گرفت.

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، هم صبح شنبه نوشت: «درحالی‌که همه درباره جزئیات طرح‌های صلح گفت‌وگو می‌کنند، روسیه همچنان طرح جنگی دو‌بندی خود را دنبال می‌کند: کشتن و نابود کردن.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت روسیه «عمداً زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد» و افزود که این حملات در حالی ادامه دارد که «جهان از صلح سخن می‌گوید اما کرملین همچنان در پی ویرانی است.»

مسکو از سال ۲۰۲۲ به طور منظم حملات گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده، اما حملات اخیر در پاییز امسال شهرهای اوکراین از جمله کی‌یف را در وضعیت دشواری قرار داده، به طوری که بسیاری از خانوارها در بدترین روزهای خاموشی تنها هشت ساعت برق در روز دارند.

این رویدادها در حالی است که استیو ویتکاف، فرستادۀ ارشد کاخ سفید، قرار است برای ششمین بار راهی روسیه شود و همزمان اوکراین نگران توافق صلحی است که می‌گوید ممکن است به نفع مسکو تمام شود.

کی‌یف و متحدان اروپایی‌اش می‌گویند خواهان صلح هستند، اما در برابر برخی از شروط اولیه مطرح‌شده از سوی آمریکا مقاومت کرده‌اند. اوکراین مایل نیست از سرزمین‌هایی که اکنون در اختیار داردُ عقب‌نشینی کند و همچنین هرگونه محدودیتی بر توان آیندهٔ خود برای پیوستن به ائتلاف‌های نظامی را رد می‌کند.

آسیب پهپادهای اوکراین به تجارت نفت روسیه

حملات پهپادی دوربرد اوکراین که تأسیسات تولید نفت و گاز روسیه را هدف قرار می‌دهد، به‌گفتهٔ کارشناسان، تاکنون ۱۰ درصد از ظرفیت پالایش روسیه را از کار انداخته و کی‌یف مصمم است این عملیات را گسترش دهد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوکراین به‌طور چشمگیری در فناوری پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری کرده و تسلیحاتی مانند پهپاد «لیوتی» را به کار گرفته است که توانایی حمل مواد منفجره تا فاصله دو هزار کیلومتری از محل پرتاب مخفی خود را دارد.

اما یگان‌های پهپادی اوکراین همچنین در استفادهٔ گروهی از ده‌ها پهپاد ارزان‌تر با کنترل دید اول‌شخص مهارت پیدا کرده‌اند.

این پیشرفت‌های فناورانه در حال حاضر به کی‌یف امکان می‌دهد تا تقریباً هر روز منابع کلیدی نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهد.

کی‌یف تاکنون دست‌کم به نیمی از ۳۸ مجتمع اصلی تولیدی روسیه حمله کرده و روسیه را مجبور کرده است میزان پالایش نفت خود را از ۵.۴ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه، به ۵ میلیون بشکه در دو ماه بعد کاهش دهد.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که روسیه سومین سیستم پالایش بزرگ جهان را در اختیار دارد و از ظرفیت مازاد قابل‌توجهی برخوردار است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی، شهروندان روسیه از کمبود و جیره‌بندی بنزین آسیب دیده‌اند، این در حالی‌ است که صادرات بنزین هم ممنوع شده است. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند روسیه اکنون نفت خام بیشتری می‌فروشد و فرآورده‌های پالایش‌شدهٔ کمتری را صادر می‌کند و همین امر درآمدهای صادراتی روسیه را کاهش داده است.

تأمین مالی تهاجم گستردهٔ روسیه به اوکراین که در آستانهٔ چهارساله شدن است، به‌شدت به فروش نفت و گاز این کشور وابسته است و همین امر این بخش را در معرض امواج فزاینده تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده است.

با این حال برخی کارشناسان می‌گویند تصور این‌که هدف قرار دادن بخش نفت و گاز روسیه تأثیر فوری و محسوسی بر میدان نبرد خواهد گذاشت، ساده‌لوحانه است، زیرا ارتش روسیه معمولاً در زمان کمبود منابع، در اولویت قرار دارد.