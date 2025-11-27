پوتین ریاست جمهوری زلنسکی را نامشروع خواند، از نماینده ویژه ترامپ دفاع کرد

در تازهترین اظهار نظر درباره طرح صلح جدید، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن اشاره به این که این طرح میتواند مبنایی برای توافقهای آینده باشد، گفت رهبری اوکراین را مشروع نمیداند.
پوتین که روز پنجشنبه، ششم آذرماه، در یک نشست خبری در قرقیزستان سخن میگفت چنین نظر داد که رهبری ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، را مشروع نمیداند و به همین دلیل «امضای قرارداد با کییف قانونا غیرممکن است».
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور روسیه گفته است که چون زلنسکی در نزدیک به چهار سالی که از جنگ میگذرد انتخابات برگزار نکرده بنابراین رهبریاش «نامشروع است».
این در حالی است که بر اساس قوانین اوکراین، در زمانه جنگ رئیس جمهور این اختیار را دارد که انتخابات برگزار نکرده و آن را به پس از جنگ موکول کند.
ولادیمیر پوتین در ادامه و بر مبنای همین اظهار نظر تأکید کرده است که لازم است جامعه بینالملل هر گونه قراردادی را که منعقد میشود به رسمیت بشناسد و همچنین «جامعه بینالملل باید تصرفات روسیه در خاک اوکراین را به رسمیت بشناسد».
او روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلحی که دونالد ترامپ پیشنهاد داده میتواند «مبنای برای توافقهای آینده» برای پایان دادن به جنگ در اوکراین باشد.
رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرحی ۲۸ مادهای پرده برداشت که به گفته او میتوانست پایانبخش جنگ در اوکراین باشد؛ اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین.
گفتوگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوبی «بهروز و اصلاحشده» در قالب طرحی ۱۹ مادهای شد که، به گفتۀ کاخ سفید و دفتر زلنسکی، میتواند صلحی «پایدار و عادلانه» به همراه آورد.
اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساسترین مسائل هنوز حل نشدهاند، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک که کرملین مصمم به تصرف آن است.
مسکو بارها گفته است باید کنترل کامل دونتسک را در دست بگیرد؛ یکی از پنج منطقه اوکراینی که پوتین بهطور بیاساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را دارد. واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراین با بهای سنگینی از چنگ روسیه بیرون نگه داشتهاند، امتیازی بزرگ از سوی کییف خواهد بود و میتواند پیامدهای سیاسی برای زلنسکی به همراه داشته باشد.
ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه بار دیگر بر این خواسته تأکید کرده و گفت که منطقه شرقی دونباس باید یکی از موضوعهای گفتوگو با واشینگتن باشد.
رئیس جمهور روسیه که خود آغازگر جنگ و تهاجم به خاک اوکراین بوده همچنین گفته است که ابتدا باید نیروهای ارتش اوکراین عقبنشینی کنند تا ارتش روسیه هم دست از جنگ بکشد.
او گفت: «نیروهای اوکراینی باید از مناطقی که در دست دارند عقب بکشند تا جنگ متوقف بشود.»
پوتین همچنین در واکنش به لو رفتن یک فایل صوتی از گفتوگوی تلفنی نماینده ویژه ترامپ با نماینده کرملین، از استیو ویتکاف، نماینده آمریکا، دفاع کرد و اتهام جانبداری ویتکاف از مسکو در این مذاکرات را بیمعنا خواند.
به گزارش بلومبرگ، در این تماس تلفنی که روز ۱۴ اکتبر انجام شده، یعنی دو روز پیش از تماس ترامپ و پوتین در ۱۶ اکتبر و حدود دو هفته پیش از دیدار ویتکاف با دیگر نماینده روسیه در میامی، ویتکاف به نماینده کرملین غیرمستقیم آموزش میدهد که چگونه ترامپ را برای پذیرش توافق صلح تحت تأثیر قرار دهد.
ولادیمیر پوتین درست پیش از سفر دوباره استیو ویتکاف به مسکو درباره طرح صلح اظهار نظر کرده است. ویتکاف، فرستادۀ ارشد کاخ سفید، برای ششمین بار راهی روسیه است.