اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است تا از طرح بازرسی از نفتکش‌های «ناوگان سایه» روسیه حمایت کنند.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که بازوی دیپلماتیک اتحادیه است، از کشورهای عضو خواست از یک بیانیهٔ دریایی حمایت کنند که امکان بازرسی از نفتکش‌های روسی در «ناوگان سایه» این کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (ای‌ای‌اِی‌اس) این درخواست را با هدف مهار درآمدهای نفت و گاز روسیه که ماشین جنگی این کشور در اوکراین را تأمین می‌کند، مطرح کرده است.

پیشنهاد بازرسی نفتکش‌های روسی در آستانهٔ نشست روز دوشنبه ۲۸ مهر وزیران خارجه اتحادیه اروپا رونمایی شده است. قرار است این نشست گام‌های جدیدی علیه روسیه و حمایت از اوکراین را بررسی کند.

هفت قدرت صنعتی در گروه موسوم به جی‌۷ به‌تازگی توافق کردند شریک یک تلاش مشترک برای مهار درآمدهای نفتی و گازی روسیه باشند و کشورهایی را که به مسکو در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند و همچنین کشورهایی را که واردات نفت از روسیه را افزایش داده‌اند، هدف قرار دهند.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در سند خود نوشته است که اعضای اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده شتابی تازه در اقدامات خود علیه ناوگان سایه روسیه داده‌اند. این سند به اقدام فرانسه در مورد کشتی روسی «بوراکای»، گام استونی در مورد کشتی «کیوالا» و اقدامات آلمان در قبال کشتی «اونتین» اشاره کرده است.

سند این سرویس پیشنهاد کرده که توافق‌های دوجانبهٔ احتمالی میان کشورهای صاحب پرچم به روی نفتکش‌های مورد استفاده روسیه با اتحادیه اروپا برای دادن مجوز به بازرسی کشتی‌ها تنظیم شود. این نهاد همچنین تأکید کرده که باید با افزایش ثبت پرچم‌های جعلی برای نفتکش‌ها مقابله شود.

«۱۴۰۰ کشتی ناوگان سایه» روسیه

بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا احتمال داده که ناوگان اشباح روسیه بین ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ فروند نفتکش در اختیار دارد در حالی که تا کنون تنها کمی بیش از ۴۰۰ کشتی این ناوگان و همچنین نهادهایی که امکان فعالیت این ناوگان را فراهم می‌کنند، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

در شماری از گزارش‌های دو سال اخیر غرب از همکاری فزایندهٔ میان ناوگان اشباح روسی و جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن مشترک تحریم‌ها علیه هر دو حکومت در مسکو و تهران یاد شده بود.

به نوشتهٔ رویترز، انتظار می‌رود اتحادیه اروپا این هفته نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کند که در این صورت، شمار کشتی‌های هدف تحریم به ۵۶۰ فروند افزایش خواهد یافت.

بسته تحریمی تازه همچنین ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از روسیه را به اول ژانویه ۲۰۲۷ و برای یک سال، به جلو انداخته است.

سند تنظیمی بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا همچنین خواهان تحریم سوختگیری مجدد نفتکش‌ها است.

خبرگزاری آلمانی «دپ‌آ» نیز نوشت ناوگان اشباح روسیه نگرانی فزاینده‌ای در اتحادیه اروپا برانگیخته است.

سندی که این خبرگزاری آن را رؤیت کرده، حاکی است کارشناسان مشاور کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته‌اند نفتکش‌های روسی نه تنها اقتصاد جنگی روسیه را تأمین می‌کنند بلکه برای محیط زیست و ایمنی دریایی اروپا «خطرات بزرگی» ایجاد کرده‌اند.

این گزارش به «نشت نفت»، «سایر آلودگی‌های دریایی» و «اثرات ویرانگر بر سواحل، اکوسیستم‌ها و شیلات» اشاره کرده‌، درحالی که مالکیت بسیاری از نفتکش‌ها نامشخص است و یا این تانکرهای دریایی بدون بیمه‌نامه یا بیمه‌نامهٔ کافی در تردد هستند.

به نوشته دپ‌آ، کشتی‌های ناوگان سایه روسیه همچنین این خطرات را دربردارند که به عنوان بستر احتمالی برای پرواز پهپادها، ایجاد پارازیت یا حملات جاسوسی دیگر به کار می‌روند.

نگرانی در این زمینه در پی موارد اخیر از پرواز پهپادهای مشکوک بر فراز کپنهاگ، پایتخت دانمارک، برانگیخته شده است. پرواز آن پهپادها موجب وقفه‌هایی در کار شماری از فرودگاه‌های دانمارک و همچنین شمار دیگری از کشورهای اروپایی شد.

خانم کالاس بامداد دوشنبه در آستانهٔ نشست وزیران خارجه اتحادیه در لوکزامبورگ گفت انتظار دارد نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه این هفته تصویب شود.

این سیاستمدار ارشد اتحادیه اروپا همچنین از نشست احتمالی پیش رو میان رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه در بوداپست ابراز ناخشنودی کرد و آن را یک «اتفاق غیرخوب» نامید.

دونالد ترامپ خبر داده که به زودی با ولادیمیر پوتین در پایتخت مجارستان دیدار خواهد کرد تا برای پایان جنگ روسیه در اوکراین تلاش کند.

ویکتور اوربان، رهبر مجارستان، که کشورش عضو اتحادیه اروپاست و خود نیز مدتی رئیس این نهاد بود، دارای روابط حسنه با ترامپ و پوتین است در حالی که اتحادیه اروپا روسیه را به دلیل حمله تمام عیار به اوکراین که منجر به جنگ سه سال و نیم در اروپا شده، قاطعانه محکوم می‌کند.