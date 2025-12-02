در آستانۀ دیدار استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو، روسیه می‌گوید شهر راهبردی پوکروفسک را در منطقه دونباس در شرق اوکراین تصرف کرده است.

با این حال مقامات اوکراینی این ادعا را که توسط عالی‌ترین فرمانده نظامی روسیه در ویدئویی در روز دهم آذر به ولادیمیر پوتین گزارش شد، رد کردند.

اعلامیۀ کاخ کرملین دربارۀ تصرف شهر پوکروفسک، هم‌زمان است با نشست حساس مسکو با مقامات آمریکایی که برای نهایی کردن توافق صلح به مسکو سفر کرده‌اند.

ارتش اوکراین که در پوکروفسک می‌جنگد، روز یازدهم آذر به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای اوکراینی همچنان بخش شمالی شهر را در اختیار دارند و در جنوب شهر، جایی که نیروهای روسی غالب هستند، حملات متقابل انجام می‌دهند.

در شرایطی که تلاش‌های فشرده‌ای برای یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ نزدیک به چهار سالهٔ روسیه علیه اوکراین در جریان است، پوتین قرار است روز سه‌شنبه یازدهم آذر از استیو ویتکاف در مسکو استقبال کند.

این دیدار که ششمین دیدار ویتکاف با پوتین از ماه ژانویه تاکنون است، پس از انتشار پیش‌نویس طرح صلح پیشنهادی آمریکا انجام می‌شود که به شدت به نفع روسیه تلقی شده است.

مقامات اوکراینی هم در حال تلاش مضاعف هستند؛ آن‌ها با مقامات ارشد آمریکایی در ژنو دیدار کرده‌اند و سعی دارند مواضع سرسختانه روسیه دربارۀ توافق را تعدیل کنند.

در ویدئویی تازه‌ای که کرملین منتشر کرده است، ژنرال والری گراسیموف، بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی روسیه، در حال توضیح دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در جبهه است.

اوکراین ماه‌هاست که برای عقب‌راندن نیروهای روسی، به‌ویژه در اطراف شهرهای کوپیانسک (در شمال) و پوکروفسک (در جنوب) در تلاش است.

گراسیموف با استفاده از نام قدیمی روسی پوکروفسک ، یعنی کراسنوآرمِیسک، گفت که نیروهای روسی سرانجام این شهر را به طور کامل تصرف کرده‌اند.

پوتین نیز به گراسیموف گفت: «می‌خواهم از شما و تمام فرماندهان و پرسنل گروه رزمی بابت نتایج کارتان در مورد کراسنوآرمیسک تشکر کنم.»

گفته می‌شود دیدار پوتین و گراسیموف نهم آذر انجام شده، اما ویدئو دقیقاً در روز اول دسامبر، شب قبل از سفر ویتکاف، منتشر شده است.

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌نویسد روسیه به طور معمول پیروزی‌های کلیدی در میدان جنگ اوکراین را اعلام می‌کند که بسیاری از آن‌ها یا زودهنگام بوده یا کاملاً نادرست از آب درآمده‌اند.

ژنرال گراسیموف اخیراً ادعا کرده بود که نیروهای روسی در کوپیانسک محاصره ایجاد کرده‌اند؛ ادعایی که صحت نداشت. یکی از یگان‌های اصلی اوکراینی که از پوکروفسک دفاع می‌کند، سپاه واکنش سریع هفتم نیروهای هوابرد، اعلام کرد که نیروهای کی‌یف «همچنان در حال مهار حمله روسیه هستند.»

روز دهم آذر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در پاریس با امانوئل ماکرون دیدار می‌کرد، در مورد تحولات اخیر در جبهه جنگ گفت: «قطعاً روسیه پیشروی‌هایی داشته و قطعاً اقدامات تهاجمی انجام می‌دهد. اما هیچ‌کدام از این عملیات تاکنون موفق نبوده‌اند. نبردهای سنگینی در پوکروفسک و مناطق دیگر در جریان است. مثلاً افراد ما در منطقه کوپیانسک موفقیت‌های بیشتری داشته‌اند. هرچند روسیه ادعا می‌کند کوپیانسک را تصرف کرده، اما ما تقریباً همه [نیروهای روسی] را از شهر بیرون کرده‌ایم.»