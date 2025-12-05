شرکت متا اعلام کرد محتوای رسانههای خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود ادغام میکند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظهای و معتبر بهرهمند شوند.
براساس بیانیهای که این غول شبکههای اجتماعی روز جمعه ۱۴ آذر منتشر کرد، دستیار «متا اِیآی» هنگام پاسخ به پرسشهای مرتبط با اخبار، تازهترین گزارشها و مطالب سرگرمی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانههایی از جمله سیانان، فاکسنیوز، لوموند، پیپل و یواسای تودی ارائه خواهد داد.
بهگفتهٔ متا، این قابلیت به کاربران امکان میدهد به «منابع محتوایی متنوعتری» دسترسی پیدا کنند و با دریافت لینک، مستقیماً به وبسایتهای خبری همکار برای مطالعهٔ بیشتر هدایت شوند.
متا اعلام کرده است که هدف از این گسترش، «واکنشپذیری، دقت و توازن بیشتر» در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاههای گوناگون است و در عین حال اذعان کرده که «رویدادهای آنی چالشی برای سیستمهای هوش مصنوعی کنونی محسوب میشوند».
شراکتهای اولیه شامل رسانههای جریان اصلی و محافظهکار، از جمله «دیلی کالر» و «واشینگتن اگزمینر» میشود. این شرکت گفته قصد دارد دامنهٔ همکاریها را گسترش دهد و قابلیتهای جدیدی توسعه دهد. این در حالی است که رقابت میان شرکتهای فناوری برای ارتقای تواناییهای دستیاران هوش مصنوعی بهطور روزافزون شدت گرفته است.
دستیار متا اِیآی در سراسر پلتفرمهای این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه میدهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکتهای فعال در حوزهٔ هوش مصنوعی، از جمله اوپنایآی (ChatGPT) و گوگل (Gemini)، نیز بهطور فزایندهای در حال ادغام محتوای زندهٔ وب و فیدهای خبری در سیستمهای خود هستند.
هدف از این روند، رفع محدودیت «دانش منجمد» مدلهای زبانی و ارائهٔ پاسخهای دقیقتر و بهروزتر به کاربران است. مدلهای زبانی فقط بر اساس دادههایی کار میکنند که تا یک تاریخ مشخص در مرحلهی آموزش به آنها داده شده است.
قابلیت «وبگردی» در چتجیپیتی و سازوکار «وب زنده» در جمنای به این سامانهها امکان میدهد هنگام پاسخ به پرسشهای مرتبط با رویدادهای جاری، از منابع خبری آنلاین و نتایج جستوجوی واقعی بهره بگیرند. این تحول موجب میشود کاربران بتوانند دربارهٔ اخبار و تحولات روز، پاسخهایی مستند و همراه با ارجاع دریافت کنند.
در عین حال، کارشناسان هشدار میدهند که ادغام دادههای زندهٔ وب خطر انتشار اطلاعات نادرست و افزایش وابستگی به کیفیت منابع آنلاین را در پی دارد. با این حال، مسیر کلی توسعهٔ هوش مصنوعی به سوی دستیاران خبری و تحلیلی زنده در حرکت است؛ یعنی ابزارهایی که بتوانند همزمان با وقوع رویدادها، اطلاعات تازه و متوازن در اختیار کاربران قرار دهند.
متا پیشتر روابط پرنوسانی با رسانههای خبری داشته است. این شرکت که توسط مارک زاکربرگ در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، چندی پیش اعلام کرد که اخبار تنها سهم کوچکی از تعامل کاربران در پلتفرمهایش دارد و به همین دلیل، بخش فیسبوکنیوز را در بازارهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تعطیل کرد.
زاکربرگ همچنین در ژانویهٔ سال جاری برنامهٔ راستیآزمایی خبرها در ایالات متحده را لغو کرد؛ تصمیمی که بسیاری آن را همسو با مواضع دولت ترامپ در قبال رسانههای جریان اصلی دانستند. این طرح شامل همکاری با راستیآزمایان مستقل، از جمله خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، برای مقابله با اطلاعات نادرست منتشرشده در پلتفرم متا بود.