معرفی «جمنای ۳»؛ نسخهٔ جدید هوش مصنوعی از روز نخست در محصولات گوگل قرار گرفت

شرکت آلفابت، مالک گوگل، از تازهترین نسخهٔ مدل هوش مصنوعی خود، «جمنای»، رونمایی کرد و گفت قابلیتهای تازهٔ این مدل بلافاصله در چند محصول درآمدزای این شرکت، از جمله موتور جستوجوی گوگل، در دسترس قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بهنظر میرسد «جمنای ۳» که ۱۱ ماه پس از نسل دوم این مدل عرضه میشود، گوگل را در صف مقدم رقابت هوش مصنوعی نگه میدارد.
مدیران گوگل روز سهشنبه ۲۷ آبان در یک نشست خبری، بر جایگاه پیشتاز «جمنای ۳» در چند جدول مهم ردهبندی، که عملکرد مدلهای هوش مصنوعی را میسنجند، تأکید کردند.
سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در یک پست وبلاگی این مدل را «هوشمندترین مدل ما» توصیف کرد.
گوگل می گوید بر خلاف نسخههای گذشته، جمنای ۳ از همان زمان عرضه، در چند محصول مصرفی درآمدزا قرار گرفته است.
کورای کاووکچوغلو، معمار ارشد هوش مصنوعی گوگل، در این نشست خبری به خبرنگاران گفت: «ما فکر میکنیم جمنای ۳ هم از نظر سرعت عرضه مدلها و هم دسترسی مردم به آن، وضعیت کاملاً تازهای را تجربه کرده است».
پیچای گفت این نخستین بار است که گوگل از روز اول، مدل جدید خود را در موتور جستوجویش به کار گرفته است. در گذشته، نسخههای تازه جمنای هفتهها یا حتی ماهها طول میکشید تا در پرکاربردترین محصولات گوگل ادغام شوند.
این گزارش میافزاید: کاربرانی که برای طرح اشتراک هوش مصنوعی گوگل پول میدهند، به قابلیتهای جمنای ۳ در حالت «AI Mode» دسترسی خواهند داشت؛ قابلیتی در جستوجو که بهجای محتوای معمول وب، برای پرسوجوهای پیچیده پاسخهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی ارائه میکند.
جمنای ۳ در حوزههایی مانند کدنویسی و استدلال، به گوگل امکان داده تا مجموعهای از قابلیتهای تازه، هم برای کاربران عادی و هم برای مشتریان حرفهای، توسعه دهد.
این شرکت ویژگی جدیدی به نام «جمنای ایجنت» معرفی کرده است که میتواند کارهای چندمرحلهای را انجام دهد، مثل ساماندهی صندوق ایمیل کاربر یا رزرو برنامههای سفر.
گوگل همچنین اپلیکیشن جمنای را بازطراحی کرده تا پاسخهایی ارائه کند که مانند یک وبسایت کامل عمل میکند؛ ضربهای دیگر به تولیدکنندگان محتوا که برای کسب درآمد به ترافیک وب متکی هستند.
جاش وودوارد، معاون مسئول این اپلیکیشن، به خبرنگاران نشان داد که جمنای چگونه میتواند به پرسوجویی مانند این پاسخ دهد: «یک گالری از آثار ونگوگ بساز که برای هر اثر، زمینهٔ زندگی هنرمند را توضیح بده».
ارزش سهام آلفابت در سال جاری عمدتاً به دلیل موفقیت مالی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش رایانش ابری این شرکت افزایش یافته است.
اما حتی با وجود توسعهدهندگان پیشرویی مانند گوگل، اوپنایآی و آنتروپیک در پشت این مدلها، بهروزرسانیهای جدید اغلب بهسختی میتوانند خود را از بقیه متمایز کنند و معمولاً فقط وقتی جلب توجه میکنند که دچار شکست یا مشکل شوند؛ همانطور که متا اوایل امسال تجربه کرد.