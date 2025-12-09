رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گوید بیشتر کشورهای قاره اروپا به‌دلیل مهاجرت و جنگ در اوکراین «ضعیف» و در حال فروپاشی هستند.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ با نشریهٔ «پولیتیکو» که روز سه‌شنبه ۱۸ آذر منتشر شد، با تکرار انتقادات اخیرش از اتحادیه اروپا که واشینگتن آن را متحد کلیدی خود می‌داند، نسبت به زوال تمدنی در اروپا هشدار داد.

او گفت: «بیشتر کشورهای اروپایی در حال فروپاشی هستند».

این میلیاردر ۷۹ ساله با «فاجعه‌بار» خواندن سیاست‌های مهاجرتی اروپا، اظهار داشت: «آن‌ها (مهاجران) از تمام نقاط جهان می‌آیند. اما اروپایی‌ها می‌خواهند از نظر سیاسی درست رفتار کنند و نمی‌خواهند مهاجران را به جایی که از آن‌جا آمده‌اند، برگردانند».

این انتقاد ترامپ چند روز پس از آن مطرح شد که دولت او در استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده خواستار «مقاومت» در اتحادیه اروپا علیه سیاست‌های مهاجرتی لیبرال شد.

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا کشورهای اروپایی در صورت عدم پذیرش سیاست‌های دولت او در این زمینه، متحد آمریکا باقی نخواهند ماند، پاسخ داد: «بستگی دارد».

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: «فکر می‌کنم آن‌ها ضعیف هستند، اما می‌خواهند از نظر سیاسی هم درست رفتار کنند».

آقای ترامپ در این زمینه از کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان و سوئد نام برد که به گفتهٔ او، به‌دلیل مهاجرت، در حال «نابودی» هستند.

او این موضوع را که کرملین از استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده به‌دلیل «همسو بودن» با دیدگاه‌های خود استقبال کرده است، رد کرد.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده گفت: «فکر می‌کنم او (پوتین) دوست دارد اروپا را ضعیف ببیند و صادقانه بگویم، او این را درک می‌کند. این هیچ ربطی به من ندارد».

ترامپ همچنین از نقش اروپا برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین انتقاد کرد و گفت: «آن‌ها حرف می‌زنند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند. و جنگ همچنان ادامه دارد».

مرتس خواستار اروپای مستقل‌تر از آمریکا شد

در همین حال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، حملهٔ دولت ترامپ به دموکراسی‌های اروپایی را رد کرد که هفتهٔ گذشته با انتشار سندی راهبردی اعلام کرده بود این قاره با «حذف تمدنی» رو‌به‌رو است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با متهم کردن دولت‌های اروپایی به «تخریب فرآیندهای دموکراتیک» و اعلام این‌که سیاست ایالات متحده باید شامل «تقویت مقاومت» در درون اتحادیه اروپا باشد، باعث شوک در سراسر اروپا شد.

زبان این سند، انتقادات قبلی چهره‌های برجسته دولت از جمله جی. دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، از اروپا را تکرار کرد و بر تنش‌های فزاینده بین پایتخت‌های اروپایی و واشینگتن تأکید داشت.

مرتس در سفری به ایالت راینلند-فالتس در غرب آلمان به خبرنگاران گفت: «بخشی از آن قابل درک است، بخشی از آن قابل پذیرش است و بخشی از آن از نگاه اروپایی، برای ما غیرقابل قبول است».

او گفت: «من هیچ نیازی نمی‌بینم که آمریکایی‌ها اکنون بخواهند دموکراسی را در اروپا نجات دهند. اگر نیازی به نجات آن بود، خودمان این کار را می‌کردیم».

رهبرانی از جمله مرتس اذعان کرده‌اند که اروپایی‌ها باید ارتش‌هایی را که پس از دهه‌ها بی‌توجهی به سایه رفته‌اند و این قاره را برای دفاع از خود شدیداً به ایالات متحده وابسته کرده است، بازسازی کنند.

مرتس گفت: «این‌که این موضوع چه معنایی برای همکاری امنیتی ما دارد، مسلماً مهمترین پرسش است. این موضوع ارزیابی من را تأیید می‌کند که ما در اروپا، و در نتیجه در آلمان، از نظر سیاست امنیتی باید از ایالات متحده مستقل‌تر شویم».