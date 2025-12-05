درست ۱۸۸ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، واشینگتن دیسی پایتخت ایالات متحده آمریکا، یکی از سه میزبان مشترک رقابتها، شاهد برگزاری مراسم قرعهکشی مسابقات بود.
در مراسم دو ساعته عصر جمعه ۱۴ آذرماه، تیم ایران که برای نخستین بار در سبد دوم رقابتها قرار گرفته، با بلژیک، مصر و نیوزیلند در گروه هفتم قرار گرفت.
این گروه شاید برای ایران ایدئال نباشد، اما فرصتی واقعی برای نخستین صعودش به دور دوم جام جهانی خواهد داشت؛ صعودی که با توجه به حضور ۴۸ تیم در این دوره از رقابتها، ارج و قرب عبور از خوان اول مسابقات در دورههای پیشین را نخواهد داشت.
تیم ایران نخستین بازی خود را مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد؛ تیمی که برای اولین بار به مسابقات جهانی راه یافته و از این رو، این مسابقه میتواند فرصت مناسبی برای مهدی طارمی و یارانش جهت کسب سه امتیاز روحیهساز به شمار بیاید. البته که نمیتوان و نباید از حالا ایران را برندهٔ این مسابقه دانست.
ایران در دومین بازی خود با تیم قدرتمند بلژیک روبهرو خواهد شد؛ تیمی پرستاره که از گلزنانی همچون روملو لوکاکو و کوین دبروینه بهرهمند است و در یکی دو سال اخیر، بسیاری از رقیبان را با گلهای فراوان بدرقه کرده است.
اما بازی سوم ایران از بسیاری جهات حساسترین و چهبسا جذابترین مسابقهٔ این گروه خواهد بود: تقابل ایران و مصر؛ دو کشوری که نزدیک به نیم قرن است که با هم رابطه نداشتهاند و به رغم شباهتهای فرهنگی، تاریخی و حتی دینی، سیاست فاصله زیادی بین دو ملت ایجاد کرده بوده است.
هر دو تیم دستکم یک ستاره شناختهشده در میادین اروپایی دارند: مهدی طارمی مهاجم ایران که سابقه خوبی در لیگهای اروپایی و لیگ قهرمانان اروپا دارد و محمد صلاح مهاجم سرشناس باشگاه لیورپول و کاپیتان تیم ملی مصر.
تقابل این دو ستاره و ماشین گلزنی میتواند جذابیتهای این مسابقه را دوچندان کند؛ دو بازیکنی که هریک ممکن است در یک لحظه، سرنوشت این بازی را عوض کرده و تکلیف صعود تیمشان به مرحلهٔ بعد را روشن کنند.
در میان قدرتهای فوتبال جهان، آلمان با بهترین قرعه روبهرو شد؛ تیمی که با کوراسائو، اکوادور و ساحل عاج در گروه پنجم قرار گرفت.
شاید یکی از سختترین قرعهها هم نصیب فرانسه شده باشد؛ خروسها در گروه نهم با نروژ قدرتمند و سنگال همیشه مدعی همگروه شده و البته چهارمین تیم این گروه هم هنوز قطعی نشده است.
در میان میزبانهای سهگانهٔ مسابقات هم احتمالاً آمریکا با بهترین قرعه مواجه شده است؛ تیمی که با استرالیا، پاراگوئه و یک تیم اروپایی که هنوز تکلیفش روشن نیست در گروه چهارم قرار گرفته است.
در مقام مقایسه، کانادا باید با سوئیس قدرتمند روبهرو شود و مکزیک هم در بازی افتتاحیه جام به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت؛ در دومین دیدار تیم سختکوش کره جنوبی را مقابل خود خواهد داشت و در بازی سوم هم با یک تیم اروپایی روبهرو خواهد شد.
جایزه صلح فیفا
صرفنظر از اینکه جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار به میزبانی سه کشور و با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد، مراسم جمعه شاهد یک «بدعت» دیگر هم بود: اعلام و اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا». جایزهای که بهگفته جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، به رهبری اهدا میشود که در زمینه گسترش صلح و گفتوگوی جهانی تلاش و دستاوردهای زیادی داشته باشد.
رئیس فیفا بدون هیچ مقدمهچینی، با اشاره به مواردی همچون پیمان ابراهیم در خاورمیانه و توافق صلح رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده را نخستین برنده این جایزه معرفی و یک مدال، یک گواهینامه و یک جام را به او اهدا کرد.
دونالد ترامپ که پیشتر علاقهمندی شدید خود به دریافت جایزه نوبل صلح، و ناخشنودی از نگرفتن آنرا پنهان نکرده بوده، بارها از «شایستگی خود برای دریافت جایزه صلح» سخن گفته و چندین و چند بار، نقش خود در ایجاد صلح میان کشورهای مختلف، حتی به گفته خودش در مواردی پیش از آغاز جنگ را برشمرده است.
روابط گرم و صمیمانهٔ جانی اینفانتینو و دونالد ترامپ هم موضوع ناشناختهای نیست؛ صمیمیتی که در زمان برگزاری جام جهانی باشگاهها در لسآنجلس هم به چشم آمده بود.
رئیسجمهور آمریکا دریافت جایزهٔ صلح فیفا را «از بزرگترین افتخارات خود» خواند و از جانی اینفانتینو قدردانی کرد.
دیگر نکتهٔ جالبتوجه مراسم هم این بود که رئیسجمهور ایالات متحده، پس از دریافت جایزهاش، تلویحاً «فوتبال» را «نام منطقیتر» برای ورزشی خواند که در کشورش «ساکر» خوانده میشود؛ اقدامی بیسابقه از یک رهبر آمریکایی.