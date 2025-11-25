دادستانی تهران بار دیگر علیه مصطفی کواکبیان، نمایندهٔ سابق مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل آنچه که «ادعای کذب او» دربارهٔ محتوای پیام رئیس‌جمهوری ایران به ولیعهد عربستان خواند، اعلام جرم کرد.

مرکز رسانهٔ قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه چهارم آذر با اعلام این خبر گفت که وزارت خارجه ایران به این ادعا پاسخ داده است. با این حال، مشخص نیست چرا دادستانی تهران علیه این نمایندهٔ سابق اعلام جرم کرده است.

آقای کواکبیان در مصاحبه‌ای ویدئویی با سایت «عصر ایران» گفته بود نامهٔ مسعود پزشکیان به محمد بن سلمان، حامل پیامی به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده بوده، و ارسال این نامه هم «با اجازه رهبری بوده است».

به گفتهٔ او، رئیس‌جمهوری اسلامی در این پیام «آمادگی ایران را برای مذاکره با آمریکا بدون پیش‌شرط و دیکتهٔ مواضع اعلام کرده است».

پیام پزشکیان روز ۲۶ آبان، یک روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به واشینگتن، توسط رئیس سازمان حج و زیارت ایران به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

همان زمان، برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که ولیعهد عربستان احتمالاً حامل پیام ایران به ایالات متحده خواهد بود.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش گفت که محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان «یک مکاتبه کاملاً معمول و منحصراً راجع به موضوع حج بوده است و هیچ مطلبی راجع به مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است».

دونالد ترامپ و محمد بن سلمان در دیدار روز ۲۷ آبان خود در کاخ سفید دربارهٔ ایران اظهارنظر کردند.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که تهران «به‌شدت مشتاق توافق است. من کاملاً پذیرای آن هستم. ما با آن‌ها در حال مذاکره هستیم و روندی را آغاز کرده‌ایم، و خوب است که با ایران به توافق برسیم».

ولیعهد عربستان سعودی هم گفت: «ما متحدان نزدیکی هستیم و در این زمینه با هم همکاری نزدیکی داریم و تمام تلاش خود را برای کمک به دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران انجام خواهیم داد».

مصطفی کواکبیان در بخشی از مصاحبهٔ خود با عصر ایران گفته بود: محتوای پیام پزشکیان به ترامپ «این بود که ما حاضر هستیم بشینیم با همدیگر صحبت کنیم؛ نه صحبتی که از سر تسلیم باشد و این‌که شما دیکته کنید که این باشد آن نباشد؛ بلکه بنشینیم و باب گفت‌وگو را باز کنیم».

تهران و واشینگتن تا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل پنج دور مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با میانجی‌گری عمان انجام دادند، اما دور ششم مذاکرات به‌دلیل آغاز جنگ لغو شد.

ایالات متحده روز اول تیر امسال با بمب‌افکن‌های بی-۲ و موشک‌های تاماهاوک سه تأسیسات فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم را بمباران کرد که به گفتهٔ آقای ترامپ، آن‌ها را «کاملاً و مطلق نابود کرد».

دادستانی تهران پیشتر نیز علیه مصطفی کواکبیان، به‌دلیل اظهاراتش دربارهٔ فردی به نام «کاترین شکدم»، اعلام جرم کرده بود.

این نمایندهٔ مجلس تابستان امسال در گفت‌وگو با یک برنامهٔ تصویری روزنامهٔ «همشهری» مدعی شده بود خانم شکدم، که متهم به جاسوسی برای اسرائیل شده، «هشت سال در ایران بوده» و «با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است».

دادستانی تهران در واکنش به این سخنان، برای آقای کواکبیان کیفرخواست صادر کرد که در دادگاه به «۱۴ ماه حبس» محکوم شد، ولی اجرای این حکم به مدت چهار سال تعلیق شد. او همچنین به دو سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری محکوم شد.